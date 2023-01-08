. Гороскоп от Василисы Володиной на 9 января 2023 года: избегайте ссор и сплетен

Выяснение отношений 9 января не приведёт ни к чему хорошему. Направьте свою энергию на реализацию продуктивных замыслов. Нежелательно также пытаться выделиться из серой массы людей, хвалить собственную персону, злословить и сплетничать.

Гороскоп от Василисы Володиной на 9 января для представителей стихии Огня





Овен

Избегайте сегодня любых финансовых операций. Не ждите от этого дня большой продуктивности. Лишь небольшая часть из запланированных дел сегодня будет реализована. Может возникнуть конфликт с человеком, от которого многое зависит в вашей жизни. Вы захотите прервать навсегда сотрудничество. Но не торопитесь принимать подобные решения.

Лев

Отдохнуть удастся только тем, кто сможет по-настоящему расслабиться: медитация под успокаивающую музыку станет идеальным вариантом. Львам звёзды сулят прибыль. В любовных отношениях присутствует гармония. Избегайте конфликтов с партнёрами, от которых зависит ваше материальное положение.

Стрелец

Энергия вас переполняет, поэтому воздержитесь от ненужных разговоров, которые приведут к спорам и конфликтам, они могут обернуться в долговременные последствия. Судьба приготовила кардинальные жизненные перемены. Постарайтесь довести до конца все важные дела, оставленные на потом.

Гороскоп от Василисы Володиной на 9 января для представителей стихии Земли





Телец

Постарайтесь в этот день не проявлять особой активности, на это потратится много физических сил, а на следующий день вы почувствуете упадок сил и не сможете реализовать задуманное. Вас ожидает дополнительная прибыль, обусловлено это дружбой с руководством или занимаемой вами должностью. В делах старайтесь не поддаваться азарту, иначе легко потеряете то, что легко получили.

Дева

Не беритесь за реализацию новых проектов. Ваши мысли не настроены на работу, поэтому ни до чего стоящего додуматься не удастся. Занимайтесь делами, которые доставляют удовольствие. В противном случае работа будет в тягость. Возможны новые романтические увлечения, не исключено начало серьёзных отношений.

Козерог

Не старайтесь выделиться из серой массы людей, которые вас окружают, это может негативно сказаться на отношениях с ними. Вам удастся добиться успеха во многих начинаниях, но победа будет не из лёгких. Займитесь делом, которое вам действительно интересно и где вас ждут заманчивые перспективы. Остальные проекты отложите на более благоприятный период.

Гороскоп от Василисы Володиной на 9 января для представителей стихии Воздуха





Близнецы

Сосредоточьтесь на выполнении одного задания, не хватайтесь за всё подряд. Только так вы обеспечите себе успех. Перед вами откроется новая возможность продолжить старое удачное дело. Эмоциональный настрой позволит не замечать негативных нюансов и видеть только положительные моменты.

Весы

Постарайтесь сегодня меньше проводить времени с любимым человеком: тесное общение закончится ссорой. Вы не настроены заниматься рутинной работой, голова забита другим. Займитесь планированием будущего отпуска. Это занятие поднимет настроение и подарит мощный позитивный заряд.

Водолей

Делами рекомендуется заниматься в первой половине дня, вторую посвятите отдыху. У влюбленных Водолеев неопределённое положение. С одной стороны, хочется проявить инициативу, а с другой – многое пойдёт не так, как планировалось. Любимый человек будет играть чувствами. Астролог советует перестать мечтать и довольствоваться тем, что уже удалось достичь.

Гороскоп от Василисы Володиной на 9 января для представителей стихии Воды





Рак

День, когда во всём необходимо соблюдать умеренность: любые излишества плохо отразятся на вашем общем состоянии. У многих представителей знака будет приподнятое настроение, завышенные запросы. Если хотите проявить себя, избегайте рутины, ищите нестандартные решения. Чем экстремальнее будут обстоятельства, тем больше у вас шансов продемонстрировать стойкость или показать силу.

Скорпион

Астролог советует провести этот день в спокойной домашней обстановке. Если вы покинете стены дома, то вас настигнут приключения, а у вас и так полно домашних забот. Сегодня Скорпионам рекомендуется держать язык за зубами и не делиться важной информацией с коллегами, а тем более с посторонними людьми. Это может нарушить планы. Избегайте общения с теми людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции.

Рыбы

Будьте предельно внимательны с деньгами: не носите с собой крупные суммы денег, чтобы не потерять и не совершить спонтанных покупок. Многим удастся реализовать давние планы. Взяв инициативу в свои руки, у вас появится большой шанс извлечь из своих способностей максимум возможного.