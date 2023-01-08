. Хабиб Нурмагомедов решил завершить свою карьеру

Легендарный боец Хабиб Нурмагомедов уходит из спорта. 7 января спортсмен сделал важное заявление: титулованный боец уходит из смешанных единоборств. СМИ сообщили, что Хабиб Нурмагомедов покидает индустрию смешанных единоборств. Отметим, что лично официального заявления об окончании карьеры экс-чемпион UFC в легком весе не делал. Боец лишь репостнул пост в социальных сетях, информирующий о его уходе из спорта. «Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье», — говорится в сообщении, которое репостнул Нурмагомедов.Ранее Хабиб намекнул о своем решении в личном блоге: «Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья. Надеюсь, моё решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко. Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте», цитирует Championat.com. Напомним, что прославленный боец уже заявлял об окончании карьеры после смерти своего отца — Абдулманапа Нурмагомедова, являвшегося его тренером. Мужчина скончался в 2020 году от коронавируса. Тогда Хабиб сосредоточился на тренерской деятельности, стал работать с молодыми бойцами. Хабиб Нурмагомедов выступает на большом ринге с 2012 года — именно тогда состоялся его дебют в UFC. Файтер одержал 13 побед в 13 боях, был чемпионом лиги в легком весе. По правилам ММА Хабиб выиграл все 29 поединков, без единого проигрыша.