. Иосиф Пригожин высказался о трусливых сволочах

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о российском шоу-бизнесе. Муж Валерии является знаковой персоной в сфере шоу-бизнеса. После начала СВО на Украине продюсер остался верен своей стране, порицая тех, кто уехал за границу. 53-летний продюсер не скрывает того, что за кулисами эстрады часто происходят неприятные вещи, которые в конечном счете отражается на общей репутации и дружбе. Так, недавно продюсер, а теперь еще и телеведущий, рассказал, какие сложности есть не только в российском шоу-бизнесе, но и в обществе в целом. «Это наша самая большая проблем — трусливый сволочизм, неумение держаться друг за друга, как это делают, например, в том же американском шоу-бизнесе. Пока мы не научимся уважать друг друга, ничего не получится. А для того, чтобы нас уважали, мы должны быть сильными. Мы богатейшая страна, и ресурсами, и людьми, самое главное — человеческий капитал, в итоге люди делают все, и деньги нужно вкладывать в человека, а не в железки или еще что-то. Сейчас очень много сотрудников, которые обманывают руководство, замыливая глаз дежурными вещами, поддакивая, но при этом не предлагая что-то действенное взамен.Должен быть правильный креатив, нужно перестать оставаться простодушными Иванами, надо быть немного похитрее. Каждый должен делать свое дело профессионально, качественно и относиться к этому делу с уважением. У нас очень много людей на разных уровнях просто хотят урвать. Есть принципиальные вещи, которые нужно зарабатывать, а не урывать. Но, тем не менее, хочу сказать, что русский народ самый выносливый, он долго запрягает, но быстро едет. Мы все равно доедем до нужной станции и получим то, к чему стремимся», — гневно заявил Иосиф Игоревич. Также шоумен посетовал на то, что несколько лет назад на песенном конкурсе «Евровидение» нашу страну могла представить его супруга — певица Валерия, но вместо нее отправили украинскую исполнительницу. «Меня можно считать обиженным парнем, но нас действительно кинули с «Евровидением» — вместо Валерии отправили представлять Россию украинскую артистку Анастасию Приходько. Народную артистку России, которая является, на мой взгляд, символом страны, взяли и кинули на глазах у изумленной публики», — заявил продюсер «Tnzvezdy».