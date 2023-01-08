. Иркутян приглашают помочь в строительстве иордани на Якоби
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Иркутян приглашают помочь в строительстве иордани на Якоби

Иркутян приглашают помочь в строительстве иордани на Якоби

С 3 января на заливе Якоби началось строительство ледового комплекса «Иркутская иордань». Всех желающих иркутян приглашают принять участие в возведении, сообщает в соцсетях приход храма имени святого благоверного князя Александра Невского. Начало работ в 11:00 ежедневно.

Ежегодно на заливе Якоби собирается много людей для обряда купания в праздник Крещения Господня 19 января. В 2022 года традиционные крещенские купания не проводились из-за пандемии коронавируса.

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По материалам: irk

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