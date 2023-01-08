. Иркутянка отдала мошенникам восемь миллионов рублей ради инвестиций в акции
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Иркутянка отдала мошенникам восемь миллионов рублей ради инвестиций в акции

В дежурную часть отдела полиции № 6 Иркутска обратилась 61-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой обмана.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая нашла в Интернете объявление о возможности инвестировать деньги для получения дохода от акций крупной энергетической компании. Пенсионерка оставила заявку на участие, позже с ней связался «менеджер», который убедил ее, что при условии больших вложений прибыль будет гарантирована уже через несколько недель. С октября по декабрь 2022 года женщина перевела восемь миллионов рублей личных сбережений и взятых в кредит средств. Сотрудники полиции разыскивают мошенников.

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По материалам: irk

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