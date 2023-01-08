. Иркутский хирург Юрий Козлов прооперировал в Бурятии двухмесячную девочку с патологией диафрагмы

Иркутский детский хирург Юрий Козлов провел операцию в детской республиканской клинической больнице Бурятии. Пациенткой стала двухмесячная девочка, ей провели пластику правого купола диафрагмы, сообщается в соцсетях больницы.

Ребёнок родился с крупным весом, на момент выписки из роддома ничего не беспокоило. Позже мама заметила у дочери учащенное дыхание и обратилась к врачам. Ребёнка госпитализировали в отделение патологии новорождённых ДРКБ. При обследовании выявилась редкая патология — врожденный парез купола диафрагмы. В плановом порядке по договорённости с врачами из Бурятии Юрий Козлов приехал в ДРКБ.

Операция длилась 50 минут. Ребёнок перенёс операцию хорошо, состояние соответствует тяжести перенесённого вмешательства. В отделении интенсивной терапии и реанимации для новорожденных начато лечение и выхаживание малышки.