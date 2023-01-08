. Иван Охлобыстин за месяц обзавелся двумя внуками
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Иван Охлобыстин за месяц обзавелся двумя внуками

Иван Охлобыстин за месяц обзавелся двумя внуками
Актер Иван Охлобыстин на днях стал дважды дедушкой. В семье Ивана Охлобыстина снова пополнение. Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина родила малыша. Девочку назвали Евой. Об этом сообщил отец малышки и супруг Евдокии, начинающий актер Георгий Батариели. Он опубликовал в личном блоге снимок молодой мамы, держащей в руках дочь. Евдокия выглядела уставшей, но счастливой.  
«С днем рождения, Ева Георгиевна»,— подписал снимок Батариели. Примечательно, что это уже второй внук Охлобыстина, рожденный за последний месяц. В декабре прошлого года родила старшая дочь Ивана — 26-летняя Анфиса. В честь рождения первенца дочери Охлобыстин написал внуку духовное завещание. «Мой дар избавит тебя от необходимости совершать те же ошибки и переживать те же искушения, что пережил твой грешный дед», — поделился Иван. Напомним, в семье Охлобыстина и его супруги, актрисы Оксаны Арбузовой, шестеро детей — четыре дочери и два сына. Две дочери уже вышли замуж. Иван выбор дочерей одобрил, с зятьями общий язык нашел быстро и легко. Однако одно время опасался, что девочки выберут в мужья похожих на него самого мужчин. «У них же пример отца перед глазами. И они подспудно будут искать что-то подобное. Но если они найдут подобное, я запрещу им с этим встречаться. Я исключение из общих правил среди таких же гоблинов, как я. Помните фильм про гремлинов? Среди них был один хороший. Так вот, это я», — пошутил как-то артист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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