. Иван Ургант - символ пятой колонны

Мария Шукшина прошлась по актеру и ведущему Ивану Урганту. Актриса считает, что телеведущему не место на Первом канале. Телеведущая, актриса и активистка Мария Шукшина высказалась про Ивана Урганта. Шоумен, напомним, в феврале 2022 года осудил начавшуюся кампанию на Украине, а затем уехал в Израиль. Его программа «Вечерний Ургант» на Первом канале прекратила выходить в эфир, а сам шоумен лишился работы во многих проектах.Шукшина считает, что Урганту не место на Первом канале. Она объяснила свое отношение к нему в интервью сайту «VOICE». «Не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат, а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Ургант оказался символом «пятой колонны». Считаю, нельзя возвращать его в эфир Первого канала. Не могут быть его лицами артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против», - подчеркнула Шукшина.