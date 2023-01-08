. Из классической "Буханки" сделают электромобиль

Летом текущего года в Крыму состоится презентация микроавтобуса УАЗ-452 "Буханка" с электродвигателем. Испытания модели начнутся уже весной, в интервью ТАСС рассказал руководитель ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия.

"Донором" взяли УАЗ "Буханку" для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили. Подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом", – пояснил глава организации.

"Электробуханку" разрабатывает научно-производственное предприятие "Элькафа", а испытания автомобиля начнутся уже весной 2023 года. Они состоятся в условиях гор и степей Крыма летом и зимой. В компании планируют сертифицировать набор компонентов для переоборудования "Буханки" в электромобиль, чтобы в дальнейшем поставлять их на отечественные автозаводы.

В моторный отсек "Буханки" также могут установить топливный генератор для увеличения запаса хода: он понадобится, если электрокар попадет в место, где не будет возможности зарядить батарею. Для холодных субъектов РФ возможна также установка топливного обогрева салона.

"В 2023 году будет презентация коммунальных электрических машин полностью отечественного производства. Степень локализации будет доходить до 95% и выше. Эти электромобили мы начнем продавать, причем не только на территории Крыма", — отметил Демурия.

У японских автолюбителей появилось неожиданное увлечение – "переделка" Subaru под советские "Буханки". Компания недалеко от Токио создает реплики российских машин, причем их цена получается примерно равной той, по которым продаются реальные УАЗы.



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