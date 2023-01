. Эти 13 игр могут удалить из Game Pass в феврале 2023 года — лучше поспешить с их прохождением

Каждый месяц из подписки Game Pass удаляют более десятка проектов, и Microsoft анонсирует список игр на удаление за 2 недели до того, как убирает их из подписки. Есть возможность предположить, какие игры в тот или иной месяц покинут подписку Game Pass, ориентируясь на их дату добавления в игровой сервис.

Мы неоднократно уже подобным способом предугадывали игры, которые скоро покинут Game Pass. К примеру, в этом можно убедиться по следующим материалам на нашем сайте — в одном прогнозы, что удалят в ноябре (декабре), а в другом официальный список игр на удаление:

Ниже представлен список игр, которые могут покинуть подписку Game Pass в феврале 2023 года:

WreckfestContrastDreamscaperTelling LiesBesiege (Xbox Game Preview)CrossfireX кампания (Operation Catalyst)Edge of EternitySkul: The Hero SlayerThe Last Kids on Earth and the Staff of DoomPillars of Eternity 2: Deadfire — Ultimate EditionInfernaxTotal War: Warhammer III (PC)Galactic Civilizations III (PC)

Не все игры из этого списка будут точно удалены в феврале 2023 года из Game Pass. Однако, если вы хотите пройти какой-то из этих проектов, лучше поспешить.