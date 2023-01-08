. Крещение Господне 2023: когда купаться в проруби и набирать воду православным

В январе каждый год на протяжении сотни лет православный мир отмечает Крещение. Это торжество служит напоминанием православным о крещении Иисуса Христа в реке Иордан от Иоанна Предтечи. Второе название праздника — Богоявление — дано в память о чуде, произошедшем во время крещения Спасителя. В облике голубя на него сошел с неба Дух Святой и назвал его Сыном. Так явлена Святая Троица, где голос — Бог Отец, голубь — Бог Дух Святой, Иисус Христос — Бог Сын.

Когда Крещение в 2023 году, дата

В Русской православной традиции Крещение Господне каждый год выпадает на 19 января. В наступившем 2023 году выпадает на четверг. Торжества начинаются у верующих уже 18 января, когда проходит Крещенский сочельник. На Крещенский сочельник заканчиваются веселые Святки.

Крещение Господне — когда нужно набирать воду верянам в 2023 году

Считается, что в ночь на 19 января вода обретает целебную силу. Православные христиане освещают ее и хранят на протяжении года. Крещенская вода не портится и не имеет запаха. Воду желательно хранить в стеклянной закупоренной бутылке, поставив возле икон. Перед использованием желательно прочесть молитву.





Когда и как нужно пить святую воду? Пить святую Богоявленскую воду следует на праздник Крещения. Бытует мнение, ее защита действует долго. Но задействовать ее при проведении магических ритуалов на протяжении года также не возбраняется.

Крещенская вода является святыней. Ее не следует набирать много, а лишь столько, сколько получится использовать. Освященную воду применяют для:

питья (употребляют про 1-2 глотка утром или вечером);

умывания (достаточно обмакнуть в нее ладонь и протереть лицо);

освящения дома и вещей;

снятия сглазов и порчи;

ее можно давать животным.

Пить святую воду рекомендуют больным людям ежедневно по одной чайной ложке. Полезно употреблять ее и тогда, когда мучают кошмары или при бессоннице.

Не стоит прикасаться к воде христианке во время менструации. Критические дни делают женщину нечистой, недостойной делать это. А вот пить святую воду в это время можно.

Как правильно освятить дом крещенской водой

Перед тем, как провести ритуал освящения дома надо выполнить несколько обязательных правил:

Убраться в жилище.

Выдержать пост.

Помыться всем членам семьи.

Подготовить домашний иконостас, запастись церковными свечами.

Всем крещеным домочадцам надеть на себя нательные крестики.

Освящать дом должен священник. Сделать это может и тот член семьи, который прошел таинство крещения. Для этого ему надо:

Вымыть руки, прочитать молитву «Царю Небесный, Утешителю»: Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселся в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Чашу со святой водой взять в левую луку. Пальцы правой кисти сложить так, чтобы перекреститься, окунуть в воду.

Обходить все комнаты в доме, начиная с той, где находятся иконы, затем вернуться в исходную точку. Двигаться следует по часовой стрелке.

В процессе освящения комнат надо повторять: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», окроплять святой водой стены, пол, потолок помещения.

После окропления надо взять чистую кисточку, обмануть ее в елей и на стенах комнат нарисовать кресты. Двигаться следует, начиная от самого восточного помещения, двигаясь по левой стороне.

Когда купаются на Крещение-2023

Начинают купаться, подавней традиции, после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января. А в сам праздник Крещения 19 января доступ к купелям открыт, как правило, в течение всего дня.

Во льду вырубают большой крест и украшают барвинком и ветвями сосны. В проруби купаются и взрослые, и дети. Считается, что таким способом возможно исцелиться от болезней и очиститься от греха. Если по какой-либо причине у верующего не получается посетить службу, он может прибегнуть к целительной силе простой воды из водоема. Ею не только омывают лицо и тело, но и окропляют дом.

Гадания на Крещение, 19 января 2023 года

Девушки часто гадают в праздничный крещенский вечер. Чтобы узнать, кто из них скоро выйдет замуж, барышни выходят на улицу и смотрят по сторонам. Если первый встречный — молодой, значит, девушка уже в этом году станет чьей-то женой. Если старый — замужества ждать еще долго.

Еще одна разновидность гадания связана с кутьей. В древности девушки брали небольшую миску с таким блюдом и шли на улицу, где бросали ее в лицо первому встречному мужчине и спрашивали его имя. Кем он представился, так и будут звать суженого.

Узнать свое будущее можно, гадая на рюмках. Берут шесть таких сосудов и в каждый из них по очереди кладут соль, сахар, хлеб, монету, кольцо и спичку. Всем гадающим завязывают глаза. Затем парни и девушки выбирают одну рюмку и смотрят, что им попалось. Соль — к несчастью, сахар — к удаче. Хлеб — к сытой жизни, а монета — к отсутствию финансовых трудностей. Если попадется кольцо — к замужеству или женитьбе, а спичка — к появлению ребенка.

После Крещения гадать не принято.