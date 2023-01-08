. Лариса Долина гневно высказалась о том, что ее называют старушкой

Певица Лариса Долина не выдержала критики в свой адрес. Похоже, мальдивские каникулы 67-летней Ларисы Александровны с семьей омрачены ее нерадивыми подписчиками. Так, контент певицы с отдыха подвергся осмеянию. Новогодние каникулы эстрадная дива проводит на солнечных Мальдивах. Настроение у Ларисы Александровны бодрое, что она и доказывает позитивным контентом своих соцсетей. Но не все подписчики рады теплому досугу кумира и критикуют ее по любому случаю. Так, на днях Долиной досталось за невинное видео. В кадре они с внучкой Сашей танцуют на фоне новогодней елки. Под публикацией появились не только лайки, но и язвительные комментарии. «Как не стыдно позировать в короткой юбке! Постыдились бы!», — писали хейтеры. Ларисе Александровне не впервой давать отпор недоброжелателям. Вот и в этот раз она решила не молчать и выдала разгромный пост. «Стыдно? Отчего же мне должно быть стыдно? Что я танцую? Люблю танцевать и умею? Что я надела короткую юбку? Во-первых, это пляж, во-вторых, у меня ноги, которые еще можно показывать. Из-за чего мне должно быть стыдно?Ответ даме, которая написала, что Сашка танцует немодно. А что значит, по-вашему, немодно? Не существует понятия «мода» относительно танцев. Мы просто импровизировали и хотели поделиться хорошим настроением, ни на что не претендуя. И в заключение хочу сказать, что бабушка и старуха это не одно и тоже. Да я бабушка — и горжусь этим! И Сашку прошу звать меня бабушкой, хотя многие удивляются. А почему? Можно подумать никто не знает, сколько мне лет. Бабушка, но не старуха, которой вы, глупые и невоспитанные, меня называете. Те, кто постоянно указывает мне на мой возраст! Угомонитесь, наконец! Где вы старуху увидели, а? Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40. Поэтому многие молодые артисты хотят спеть со мной. И голос мой звучит так же, как и 30 лет назад. Не дождетесь, чтоб я ушла. Кто вы такие, чтобы меня на пенсию отправлять? Как же мне жаль вас, снобы» Многочисленные поклонники поддержали Долину. «Не удостаивайте их такой чести — ответа от самой Долиной»; «Лариса Александровна, не слушайте завистников!»; «Вы наша отдушина и отрада. Спасибо вам, что вы есть!» — пишут артистке со всей страны. Певица тут же ответила им теплыми словами: «Спасибо всем, кто со мной на одной волне!».