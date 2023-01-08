. Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
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Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций

Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Певица Лолита Милявская рассказала, что она думает по этому поводу. Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничений против 119 российских знаменитостей. Запрет на въезд и иные действия коснулся и Лолиты Милявской. Санкции подразумевают ряд ограничительных мер, среди которых лишение госнаград, запрет на покупку недвижимости, ценных бумаг, блокировка счетов, активов, торговых операции и пр. Артистка прокомментировала тот факт, что попала в перечень неугодных украинским властям. Звезда ознакомилась со списком запретов и с иронией восприняла тот факт, что в ближайшие 10 лет для нее закрыт въезд в страну. Вокалистка рассказала, что узнала об этой новости как раз, когда собиралась заняться сексом, и из-за санкций у нее пропал настрой.
«Самое интересное, пропала эрекция мгновенно. Теперь мне нельзя на судах водных Украины колыхаться, даже на военных почему-то нельзя — я и не собиралась. Воздушным судам нельзя со мной приземляться 10 лет, да и еще много чего нельзя: участвовать в государственных каких-то распилах, приватизировать земельные участки», — поделилась она с подписчиками в соцсетях. «И еще смешное… Там написано, что нужно вернуть награды. Пожалуйста, дайте мне эти награды! Я подержу немного и верну. Люди, не занимайтесь фигней! Ну чего добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась», сказала Лолита. Также Милявская отметила, что у нее никогда не было украинского паспорта, хотя она и жила в Киеве. Кстати, это уже не первые санкции в отношении артистки: в 2017 году Лолите был запрещен въезд на Украину сроком на три года из-за участия в концерте в Крыму. «Выяснилось, что я гражданка России — подтверждаю. И почему-то гражданка Украины — не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Гражданка Израиля — подтверждаю, потому что именно Украина моего папу в 1974 году выдворила в Израиль. В 1978 он умер, и мне дали второе гражданство по месту захоронения моего папы», — поделилась исполнительница хита «На «Титанике».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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