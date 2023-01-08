. Лолита Милявская посмеялась над украинскими санкциями против нее: "Лишили меня эрекции"

Вчера Украина ввела санкции против более 100 знаменитостей, которые коснулись и 59-летней Лолиты Милявской. Певица изучила весь список запретов и удивилась, как такое вообще могло в голову прийти.

Среди ограничительных мер числятся запрет на въезд, совершение торговых операций, покупку недвижимости, лишение государственных наград и многое другое. Правда, Лолите так и не удалось понять, какое отношение это все имеет к ней.

Звезда собиралась заняться сексом, но друг прислал ей список и все испортил. "Пропала эрекция мгновенно", — пожаловалась Лолита фолловерам. Артистка с иронией отнеслась к санкциям и перечислила запрет на действия, которые она и без того совершать не планировала.

Теперь мне нельзя на судах водных Украины колыхаться, даже на военных почему-то нельзя — я и не собиралась. Воздушным судам нельзя со мной приземляться 10 лет, да и еще много чего нельзя: участвовать в государственных каких-то распилах, приватизировать земельные участки.

Интересно, что ее назвали гражданкой Украины, хотя она ей не является. У Милявской есть паспорт России и Израиля. Причем второй она получила после смерти отца, которого Украина депортировала в Израиль в 1974 году.

Лолиту попросили вернуть награды, которых ей никто не вручал

Больше всего артистку рассмешил тот факт, что в подписанных Владимиром Зеленским санкциях есть пункт про государственные награды, которых она никогда не получала.

Там написано, что нужно вернуть награды. Пожалуйста, дайте мне эти награды! Я подержу немного и верну. Люди, не занимайтесь фигней! Ну чего добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась.

К слову, ранее Милявская говорила, что скептически относится к любым государственным званиям для артистов. По ее мнению, толку от них никакого нет, зато наделяют некими обязательствами. Певица не сказала, какими именно, но пояснила, что на "тесных кроватях спать не любит".