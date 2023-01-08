. Лолита Милявская рассказала о своих гражданствах

Певица Лолита Милявская сделала признание. Артистка была вынуждена обратиться к подписчикам и честно рассказать о всех имеющихся у нее гражданствах, чтобы развеять возмутительные слухи. Певица уточнила, что, хоть ее имя и фигурирует среди артистов, против которых Украина ввела санкции, однако гражданской этой страны она никогда не была, зато у исполнительницы хита «На Титанике» есть паспорт другого иностранного государства – Израиля. «Выяснилось, что я гражданка России. Подтверждаю. Почему-то гражданка Украины. Не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Гражданка Израиля. Подтверждаю, потому что именно Украина моего папу в 1974 году выдворила в Израиль. В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту захоронения моего папы», — объяснила артистка.Милявская пожаловалась, что поднявшаяся шумиха испортила ей прекрасный вечер в компании любимого человека, с которым она собиралась заняться сексом. Но, стоило Лолите прочитать новости о себе, как «вся эрекция пропала». Напомним, ранее певица призналась, что ее сердце вновь несвободно. Говорят, завоевать расположение звезды эстрады удалось одному из ее преданных поклонников. Якобы мужчина был так очарован Милявской, что засыпал ее подарками, и в итоге сумел покорить. Однако серьезных планов на очередной бурный роман Лолита не строит. Она уже не раз уверяла, что не собирается выходить замуж в шестой раз, и пока ее намерения не изменились.