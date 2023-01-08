. Льву приготовиться к потерям, а Деве ― отказаться от покупок: гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Льву приготовиться к потерям, а Деве ― отказаться от покупок: гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Льву приготовиться к потерям, а Деве ― отказаться от покупок: гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Льву приготовиться к потерям, а Деве ― отказаться от покупок: гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года для всех знаков зодиака составила астролог Ирина Душкина. Она рекомендует соблюдать спокойствие и не суетиться. Конец недели для многих будет непростым. Повышается риск несчастных случаев, поэтому важно быть внимательными и осторожными. Справиться с возможными трудностями поможет астрологический прогноз для всех представителей зодиакального круга.

Овен

Гороскоп предупреждает об искушениях. Испытания вашей воли ожидают преимущественно в любовной и денежной сферах. Поддаваться ли соблазну ― это ваше личное дело, но помните о том, что вам будет тяжело трезво оценить возможные последствия. Неделя неблагоприятна для анализа. У тех, кто регулярно испытывает организм на прочность, появятся проблемы со здоровьем.

Телец

Прогноз на неделю с 9 по 15 января говорит о стремлении Тельца к балансу. Это будет бег на месте, предупреждает астролог. Занимайтесь своими делами и не пытайтесь добиться равновесия, если того не хотят окружающие. Берите ответственность лишь за себя. На работе ожидается спад активности. Не волнуйтесь, вскоре дела пойдут вверх. 

Близнецы


Здоровье и финансовая стабильность порадуют многих Близнецов. Но не все так гладко. Выяснение отношений с избранником, любовные треугольники, ревность и непонимание ― эти деструктивные явления могут появиться в жизни Близнецов, что существенно подпортит их настроение. Уже во второй половине недели они будут эмоционально выжаты.

Рак

Верным спутником на этой неделе станет стресс. Раков ожидает много неприятных ситуаций:

  • конфликты на работе;
  • неожиданные изменения;
  • ссоры с избранником.

Но есть и позитив. Здоровье не будет волновать Рака, а поддержка семьи поможет справиться с трудностями. Не ожидаются проблемы с деньгами. 

Лев

Представителей знака ждут потери. Кто-то из близкого окружения уйдет из жизни Льва. Это может быть возлюбленный или друг. Причем причины могут быть разными. Потерей может стать и разочарование в кумире, наставнике. Но помните, что все к лучшему. Ищите отраду в творчестве — это поможет реализовать свой потенциал и успокоить душу. 

Дева


Это самый удачный знак на неделе с 9 по 15 января. У Дев все будет получаться. Со здоровьем и деньгами проблемы не возникнут, а в профессиональной деятельности их ожидают новые возможности. Но некоторые мероприятия будут неудачными. В эти 7 дней не стоит заниматься судебными разбирательствами, оформлением кредитов и крупными приобретениями. 

Весы

Перспективные идеи могут не реализоваться из-за ваших страхов. Боритесь с ними. Они тормозят вас, как личность и эксперта. Особого успеха стоит ждать Весам, которые работают в сфере управления, IT, военном деле. Вторая половина недели благоприятна для творчества. 

Скорпион

У представителей знака, испытывающих финансовые трудности, улучшится материальное положение. Гороскоп говорит о таких тенденциях на этой неделе:

  • выгодные инвестиции;
  • заключение перспективных сделок;
  • стабильность в любовной сфере.

Скорпионы не готовы к переменам в жизни. К счастью для них, эта неделя будет стабильной. Незначительные улучшения не станут потрясением для знака.

Стрелец


На этой неделе придется смириться с ростом ответственности. Стрельцы, которые склонны к многозадачности, достигнут особых успехов в работе. Но после упорного труда не забудьте взять дополнительный выходной. Он вам понадобится, чтобы восстановить силы. Неблагоприятная неделя для Стрельцов, которые затеяли ремонт.

Козерог

Неделя пройдет в молчании. Козерогов не устраивает то, что происходит вокруг. Особенно остро они воспринимают перемены дома и на работе. Но по определенным причинам представители знака будут молчать — они боятся потерять стабильность. К концу недели ситуация улучшится. Раздражающих факторов будет намного меньше.

Водолей

Вдохновение ищите в работе. Новые интересные проекты добавят мотивации. Большую половину свободного времени Водолеям придется посвятить своей семье. Возможно, вы будете решать проблемы родственников. Здоровье не подведет, но на выходных почувствуете слабость. Не лишайте себя отдыха. Судьба предоставит вам возможность исправить старую ошибку в любви. 

Рыбы

Хорошее настроение обеспечено Рыбам, которые начали двигаться к своей цели. Причем неважно, что вы желаете — выйти замуж или получить повышение, главное, чтобы это было искренне. Как только цель получит очертания, сама Вселенная начнет вам помогать.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

В Крыму предположили смещение границ СВО на запад в будущем
В Крыму предположили смещение границ СВО на запад в будущем
Бежавший на Украину актер заявил о готовности воевать
Бежавший на Украину актер заявил о готовности воевать
Бывший офицер разведки США сделал вывод о нехватке боевой техники у ВСУ
Бывший офицер разведки США сделал вывод о нехватке боевой техники у
Льву приготовиться к потерям, а Деве ― отказаться от покупок: гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Льву приготовиться к потерям, а Деве ― отказаться от покупок:
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Тамара Глоба предсказала не простые времена в 2023 году
Тамара Глоба предсказала не простые времена в 2023 году
Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023
Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023
Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году
Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году
Валерий Леонтьев делает операцию за операцией
Валерий Леонтьев делает операцию за операцией
Хабиб Нурмагомедов решил завершить свою карьеру
Хабиб Нурмагомедов решил завершить свою карьеру
Лолита Милявская рассказала о своих гражданствах
Лолита Милявская рассказала о своих гражданствах
Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака рискует потерять все
Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака рискует потерять все

Топ на сегодня

Ани Лорак распяли из-за украинского языка
Ани Лорак распяли из-за украинского языка
Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера
Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера
Принц Гарри едва не остался без мужского достоинства
Принц Гарри едва не остался без мужского достоинства
Чего ждать от ретроградного меркурия 18 января 2023 года
Чего ждать от ретроградного меркурия 18 января 2023 года
Лера Кудрявцева призналась, что она жирная и старая
Лера Кудрявцева призналась, что она жирная и старая

Еще по теме

Радости и горести: о чем говорит гороскоп для Весов на январь 2023 года
Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю со 2 по 8 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2018 года для всех знаков Зодиака