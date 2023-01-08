. Льву приготовиться к потерям, а Деве ― отказаться от покупок: гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года для всех знаков зодиака составила астролог Ирина Душкина. Она рекомендует соблюдать спокойствие и не суетиться. Конец недели для многих будет непростым. Повышается риск несчастных случаев, поэтому важно быть внимательными и осторожными. Справиться с возможными трудностями поможет астрологический прогноз для всех представителей зодиакального круга.

Овен

Гороскоп предупреждает об искушениях. Испытания вашей воли ожидают преимущественно в любовной и денежной сферах. Поддаваться ли соблазну ― это ваше личное дело, но помните о том, что вам будет тяжело трезво оценить возможные последствия. Неделя неблагоприятна для анализа. У тех, кто регулярно испытывает организм на прочность, появятся проблемы со здоровьем.

Телец

Прогноз на неделю с 9 по 15 января говорит о стремлении Тельца к балансу. Это будет бег на месте, предупреждает астролог. Занимайтесь своими делами и не пытайтесь добиться равновесия, если того не хотят окружающие. Берите ответственность лишь за себя. На работе ожидается спад активности. Не волнуйтесь, вскоре дела пойдут вверх.

Близнецы





Здоровье и финансовая стабильность порадуют многих Близнецов. Но не все так гладко. Выяснение отношений с избранником, любовные треугольники, ревность и непонимание ― эти деструктивные явления могут появиться в жизни Близнецов, что существенно подпортит их настроение. Уже во второй половине недели они будут эмоционально выжаты.

Рак

Верным спутником на этой неделе станет стресс. Раков ожидает много неприятных ситуаций:

конфликты на работе;

неожиданные изменения;

ссоры с избранником.

Но есть и позитив. Здоровье не будет волновать Рака, а поддержка семьи поможет справиться с трудностями. Не ожидаются проблемы с деньгами.

Лев

Представителей знака ждут потери. Кто-то из близкого окружения уйдет из жизни Льва. Это может быть возлюбленный или друг. Причем причины могут быть разными. Потерей может стать и разочарование в кумире, наставнике. Но помните, что все к лучшему. Ищите отраду в творчестве — это поможет реализовать свой потенциал и успокоить душу.

Дева





Это самый удачный знак на неделе с 9 по 15 января. У Дев все будет получаться. Со здоровьем и деньгами проблемы не возникнут, а в профессиональной деятельности их ожидают новые возможности. Но некоторые мероприятия будут неудачными. В эти 7 дней не стоит заниматься судебными разбирательствами, оформлением кредитов и крупными приобретениями.

Весы

Перспективные идеи могут не реализоваться из-за ваших страхов. Боритесь с ними. Они тормозят вас, как личность и эксперта. Особого успеха стоит ждать Весам, которые работают в сфере управления, IT, военном деле. Вторая половина недели благоприятна для творчества.

Скорпион

У представителей знака, испытывающих финансовые трудности, улучшится материальное положение. Гороскоп говорит о таких тенденциях на этой неделе:

выгодные инвестиции;

заключение перспективных сделок;

стабильность в любовной сфере.

Скорпионы не готовы к переменам в жизни. К счастью для них, эта неделя будет стабильной. Незначительные улучшения не станут потрясением для знака.

Стрелец





На этой неделе придется смириться с ростом ответственности. Стрельцы, которые склонны к многозадачности, достигнут особых успехов в работе. Но после упорного труда не забудьте взять дополнительный выходной. Он вам понадобится, чтобы восстановить силы. Неблагоприятная неделя для Стрельцов, которые затеяли ремонт.

Козерог

Неделя пройдет в молчании. Козерогов не устраивает то, что происходит вокруг. Особенно остро они воспринимают перемены дома и на работе. Но по определенным причинам представители знака будут молчать — они боятся потерять стабильность. К концу недели ситуация улучшится. Раздражающих факторов будет намного меньше.

Водолей

Вдохновение ищите в работе. Новые интересные проекты добавят мотивации. Большую половину свободного времени Водолеям придется посвятить своей семье. Возможно, вы будете решать проблемы родственников. Здоровье не подведет, но на выходных почувствуете слабость. Не лишайте себя отдыха. Судьба предоставит вам возможность исправить старую ошибку в любви.

Рыбы

Хорошее настроение обеспечено Рыбам, которые начали двигаться к своей цели. Причем неважно, что вы желаете — выйти замуж или получить повышение, главное, чтобы это было искренне. Как только цель получит очертания, сама Вселенная начнет вам помогать.