. Мария Шукшина жестко прошлась по Алле Пугачевой

Певица Алла Пугачева разозлила актрису. После отъезда Алла Пугачева стала получать резкие послания в свой адрес. Певица решила ответить так же хлестко, назвав хейтеров холопами и рабами. Однако общественность восприняла слова артистки на свой счет. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. **Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022. Особенно остро воспринимает слова уехавших звезд о россиянах Мария Шукшина. Актриса дала жесткий ответ артистам, которые критикуют политику страны. Досталось и Алле Борисовне за слова о холопах.«Я не подам руки ни Пугачевой, ни Галкину*, ни Макаревичу** за их позицию к собственной стране, в которой они стали известными людьми. Безусловно, все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность. Они бы здесь продолжали прекрасно жить. Но СВО вскрыла их сущность. Пугачева назвала российских зрителей «холопами, которые превратились в рабов». А ведь это все благодарная публика, которая ее боготворила. Я думаю, что Пугачева прекрасно понимает: народ ей этого не простит. Поэтому она и не собирается возвращаться в Россию», — делится мнением Мария. 55-летняя звезда сериала «Своя чужая» поставила под сомнение и опрос ВЦИОМ, по которому на втором месте среди лучших исполнительниц России в этом году значится Пугачева. «Моя аудитория, мои подписчики в Telegram никогда в жизни не поставят Пугачеву на второе место. Многие люди разбираются в том, что происходит. Сейчас решается дальнейшая судьба России. Поэтому я надеюсь, что и наши деятели культуры перестанут воспроизводить чужое мнение, а сами разберутся в ситуации. Как я это сделала», — сказала Шукшина в интервью VOICE.