. На что смотреть при выборе автосервиса
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На что смотреть при выборе автосервиса


Какие бывают автосервисы

Каждый, у кого есть собственный автомобиль, периодически должен посещать автомобильный центр для проведения различных мероприятий. Мелкий ремонт, диагностика и замена деталей - все эти процедуры придется проходить в обязательном порядке. 

Выбирая автомобильный сервис, в первую очередь следует знать, какими они могут быть. Классификация следующая:

  • Дилерский центр - используется лишь оригинальные запчасти, предоставляется расширенная гарантия, но выставляется крупная стоимость за ремонт;
  • Крупные центры - комфортная клиентская зона и удобное сотрудничество с посетителями, различные детали, но снова не самая приемлемая стоимость;
  • Клубные сервисы - выгодная цена и качественный ремонт с гарантией, но специализация зачастую лишь на нескольких основных моделей авто;
  • Частные сервисы - самая низкая стоимость, но отсутствие гарантии на работы и зачастую неоригинальные запчасти. 

На самом деле не так важно, какой тип центра был выбран. Самое главное - чтобы организация была качественной. 

Как выбрать автоцентр

В первую очередь обращать внимание при выборе центра следует на такие аспекты, как:

  • Опыт работы;
  • Отзывы со стороны клиентской базы;
  • Специализация;
  • Стоимость услуг;
  • Предоставление гарантии;
  • Время выполнения услуги;
  • Бренд;
  • Какие запчасти используются;

Выше представленные критерии являются базовыми и основными, на которые нужно смотреть. Сократить время на выбор можно, если заранее знать проверенные места. Авант сервис, например, как раз является данной организацией. Среди преимуществ автосервиса стоит в первую очередь выделить:

  • Опыт работы - более 27 лет;
  • Низкие цены даже относительно конкурентов;
  • Гарантия качества;
  • Своевременность выполнения даже сложных работ;
  • Честное сотрудничество с клиентами, отсутствие обмана. 

О качестве работ в сервисе говорят в том числе и положительные отзывы многочисленных клиентов данной организации. Ознакомиться с ними можно в интернет-источниках. 

Авант сервис оказывает услуги по самым различным направлениям. Аналогично оказываются они для самых различных моделей автомобилей. Так что обратиться можно с любым автомобилем. 

Узнать же больше о автомобильном сервисе можно непосредственно на его официальном сайте. Там доступна вся основная информация об организации, включая в том числе и контактные данные, необходимые для выполнения операций с автомобилями. 

# Авто

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