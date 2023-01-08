. На вокзале в Иркутске безработный рецидивист незаконно продал награды деда
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На вокзале в Иркутске безработный рецидивист незаконно продал награды деда

На железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский транспортные полицейские задержали ранее неоднократно судимого безработного 44-летнего жителя Иркутского района. Злоумышленник за 2500 рублей незаконно продал медали «Ветеран Труда» и «Участник войны. ХХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», являющиеся государственными наградами и запрещенные к свободной продаже, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Как пояснил мужчина, награды ему достались от деда. Вырученные деньги он хотел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт государственных наград». Награды изъяли, их передадут на хранение в министерство культуры и архивов Иркутской области.

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По материалам: irk

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