Al Mayadeen: конфликт на Украине показал преимущество России перед НАТОСюжетРоссия и НАТО:

Анализ конфликта на Украине указывает на три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО. Об этом написал обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа.

Первым пунктом он назвал устойчивость Москвы к западным санкциям. «Очевидно, что Россия выиграла этот раунд — положение рубля в настоящее время сильнее, чем это было до начала конфликта», — указал он. При этом эксперт отметил, что те же санкции негативно воздействуют на экономику западных стран, особенно европейских.

Вторым фактором аналитик счел боеспособность российской армии. По его утверждению, «Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь», хотя весь Запад поддерживает Украину всеми доступными средствами.

Третьим аспектом Нафаа увидел степень сплоченности политических и военных союзов с обеих сторон. Если у России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, то в государствах НАТО начали появляться разногласия, которые способны даже привести к краху альянса на фоне продолжающегося военного противостояния и дефицита энергоносителей.

