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Оскароносный режиссер поддержал идею гендерно-нейтральных категорий в наградах

Оскароносный режиссер поддержал идею гендерно-нейтральных категорий в наградахРежиссер Мендес: переход к гендерно-нейтральным категориям в наградах на премиях неизбежен

Оскароносный режиссер Сэм Мендес прокомментировал заявление актрисы Эммы Коррин, которая призвала использовать гендерно-нейтральные категории в наградах на различных премиях. Об этом сообщает The Independent.

По его мнению, «в конечном итоге это неизбежно и вполне разумно». Режиссер сравнил подобные церемонии вручения наград с «телевизионным шоу». «С большей вероятностью я пойду смотреть фильм, получивший награду. Это не о себе или об искусстве, а о продаже», — добавил он.

В 1990 году Мендес получил «Оскар» за режиссуру фильма «Красота по-американски». Также кинематографист номинировался на премию за картину «1917».

В ноябре Коррин призвала использовать гендерно-нейтральные категории в наградах на различных премиях. «Я надеюсь на будущее, в котором это произойдет. Я не думаю, что категории на данный момент являются достаточно инклюзивными», — сообщила актриса, выразив надежду на то, что спустя какое-то время небинарные люди смогут почувствовать себя «признанным и представленным» во время вручения наград.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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