. Отдохнувшая Кристина Орбакайте поразила сходством с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте проводит отпуск с семьей в круизе по южным морям. Кристина Орбакайте в конце декабря улетела к семье в США и встретила Новый год с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, а потом отправилась с ними в морской круиз по Средиземному и Черному морям. Артистка выбрала лайнер «Астория Гранде», который курсирует от Сочи к берегам Турции. Правда, путешествие пошло не по плану из-за плохой погоды в Стамбуле, поэтому корабль не смог причалить ни в одном из указанных в маршруте городов. Однако Орбакайте не стала унывать и постаралась насладиться отдыхом с родными, ведь они не виделись несколько месяцев из-за напряженной работы певицы. А накануне звезда эстрады поделилась живописным фото с супругом и Клавдией – они снялись в обнимку на фоне восходящего солнца. Артистка предстала с рваной, чуть растрепанной челкой, в темных очках и повязанным на шею шелковым платком. В таком виде Орбакайте сразу же напомнила поклонникам Аллу Пугачеву, причем все нашли, что сходство между матерью и дочерью стало «невероятным».«С Рождеством! 🎄🙏»,- подписала фото Орбакайте. «Невероятное сходство с Пугачевой, особенно с такой челкой!», «Красивая семья, а вы, Кристина, так похожи на маму, раньше и не замечала», «Приятно посмотреть на счастливых людей, счастливую любящую семью», — осыпали певицу комплиментами. Напомним, Примадонна в настоящее время находится с семьей в Израиле. Артистка утверждает, что наконец-то обрела настоящее счастье в эмиграции, и она действительно выглядит посвежевшей и помолодевшей, часто улыбается и посещает все мероприятия соотечественников, которые те проводят на Святой Земле.