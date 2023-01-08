. Пелагея показала подросшую дочку Таисию в Рождество

Певица Пелагея поделилась трогательным фото дочери, которую сводила в церковь в важный праздник. Пелагея выступает на сцене со своей группой. Она является одной из лучших исполнительниц русских народных песен и романсов. Не раз артистка становилась наставницей в шоу «Голос». Примечательно, что она много гастролирует, но успевает растить дочку Таисию, которую родила в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. 7 января Пелагея поделилась трогательным фото. В Рождество она сводила дочку в церковь. Во время прогулки певица запечатлела наследницу, которая была в розовом стеганом пуховике и шапке в тон с жемчужинами. Щеки Таисии порозовели на морозе, а челка выглядывала из-под головного убора.«С Рождеством Христовым! Всех - с праздником, будьте счастливы! Верьте и надейтесь!🙏» – гласит подпись к снимку. Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что девочка подросла и стала еще больше похожа на маму. «Божественной красоты девочка!», «Какая она милая», «Прям Снегрочка», «Очень приятно видеть, что вы детей приобщаете к традициям», «Она уже такая большая», — стали писать пользователи Сети.