. Принца Гарри не пригласят на коронацию нового короля Англии
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Принца Гарри не пригласят на коронацию нового короля Англии

Принца Гарри не пригласят на коронацию нового короля Англии
Принц Гарри договорился своими излияниями. Сначала герцог Сассекский навел шумиху участием в документальном фильме Netflix, где рассказал о жизни при дворе. Недавно Англию всколыхнули его мемуары, где сын Карла III в подробностях описал драку с братом, упомянул убийства афганцев и первый сексуальный опыт. Слова Принца Гарри стали грандиозным скандалом. После смерти Елизаветы II фонтан будоражащих откровений ее внука никак не утихает. То он насмехался над правилами королевской семьи на пару с супругой Меган Маркл в документальном многосерийном шоу. Потом издал мемуары, где поведал как отморозил пенис и боялся пожаловаться на случившееся отцу. И хотя в Букингемском дворце никак не комментируют слова родственника, представители королевской династии нашли способ элегантно показать пренебрежение к герцогу. Накануне стало известно, что его официальную роль вычеркнули из сценария коронации Карла III.
«Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль», — сообщил королевский редактор. Церемония отца Гарри, короля Великобритании, состоится 6 мая 2023 года. В книге Гарри в красках описал драку с братом Уильямом, вспомнил о том, как лишился девственности и баловался запрещенными веществами. Упомянул автор и о том как убивал людей во время несения службы в Афганистане. По информации инсайдера, принц Уильям разгневан и расстроен откровениями брата. Несмотря на разочарования наследник королевского трона не будет продолжать хранить молчание ради семьи и страны. Ранее Карл III просил младшего сына обойти стороной подробности романа с королевой-консорт Камиллой Паркер-Боулз, с которой он изменял принцессе Диане. Но Гарри ослушался родителя и написал о взаимоотношениях с мачехой. «Почти все, что Чарльз сделал за последние 20 лет, так или иначе было направлено на то, чтобы Камилла была принята публикой. Он любит и защищает ее», — писали ранее в СМИ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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