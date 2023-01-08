. С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от COVID-19

С 9 января по 31 января 2023 года Таиланд ужесточил правила въезда на территорию страны. Теперь туристы старше 18 лет должны будут предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Причина состоит в возвращении туристов из Китая и опасении нового распространения COVID-19. Авиакомпании и принимающие компании туроператоров в Таиланде уже получили тексты новых правил.

Туристам будет нужно предъявить один из следующих документов на английском языке (на выбор):

— сертификат вакцинации (с сайта Госуслуг), подтверждающий получение полной вакцинации от COVID-19;

— справка о выздоровлении от COVID -19, полученная не ранее, чем за 180 дней до вылета;

— справка о медицинском освобождении от вакцинации по состоянию здоровья. В справке должна быть указана причина противопоказаний к вакцинации.