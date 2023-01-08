. С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от COVID-19
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от COVID-19

С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от COVID-19

С 9 января по 31 января 2023 года Таиланд ужесточил правила въезда на территорию страны. Теперь туристы старше 18 лет должны будут предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Причина состоит в возвращении туристов из Китая и опасении нового распространения COVID-19. Авиакомпании и принимающие компании туроператоров в Таиланде уже получили тексты новых правил.

Туристам будет нужно предъявить один из следующих документов на английском языке (на выбор):
— сертификат вакцинации (с сайта Госуслуг), подтверждающий получение полной вакцинации от COVID-19;
— справка о выздоровлении от COVID -19, полученная не ранее, чем за 180 дней до вылета;
— справка о медицинском освобождении от вакцинации по состоянию здоровья. В справке должна быть указана причина противопоказаний к вакцинации.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Авторам Redfall «страшно» выпускать игру в Game Pass в день релиза
Авторам Redfall «страшно» выпускать игру в Game Pass в день релиза
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы завершения СВО
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы
С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от COVID-19
С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от
Иркутский хирург Юрий Козлов прооперировал в Бурятии двухмесячную девочку с патологией диафрагмы
Иркутский хирург Юрий Козлов прооперировал в Бурятии двухмесячную
НАТО отклонила запрос Сербии на введение в Косово армии и полиции
НАТО отклонила запрос Сербии на введение в Косово армии и полиции
В России выявили 3127 новых заболевших COVID-19
В России выявили 3127 новых заболевших COVID-19
Святочные запреты: что категорически нельзя делать от Рождества до Крещения, а что можно
Святочные запреты: что категорически нельзя делать от Рождества до
Три маршрута вдоль Байкальского тракта стали самыми популярными среди туристов с начала года
Три маршрута вдоль Байкальского тракта стали самыми популярными среди
Иркутянка отдала мошенникам восемь миллионов рублей ради инвестиций в акции
Иркутянка отдала мошенникам восемь миллионов рублей ради инвестиций в
В Южном Судане задержали журналистов за видео с обмочившимся президентом
В Южном Судане задержали журналистов за видео с обмочившимся
Германия смогла спасти себя от нехватки газа нынешней зимой
Германия смогла спасти себя от нехватки газа нынешней зимой
Боксера-чемпиона Василия Ломаченко внесли в список госпредателей Украины
Боксера-чемпиона Василия Ломаченко внесли в список госпредателей

Топ на сегодня

Россиянам пообещали электрическую «буханку»
Россиянам пообещали электрическую «буханку»
В Европе выросли инвестиции в работающие с оборонной промышленностью компании
В Европе выросли инвестиции в работающие с оборонной промышленностью
Жена Сергея Жукова выдала его тайну
Жена Сергея Жукова выдала его тайну
Ани Лорак распяли из-за украинского языка
Ани Лорак распяли из-за украинского языка
В США предостерегли банки от чрезмерного соблюдения санкций
В США предостерегли банки от чрезмерного соблюдения санкций

Еще по теме

Таиланд ужесточил правила въезда туристов
С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде
В Нидерландах начали штрафовать путешественников без теста на COVID-19 или вакцинации
Минздрав РФ: QR-код аннулируется у заболевших COVID-19 после вакцинации