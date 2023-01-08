. Сбер продолжит принимать заявки на ипотеку с господдержкой

В 2023 году Сбер продолжит принимать заявки на льготную государственную программу «Ипотека с господдержкой»*: Правительство РФ продлило эту программу до 1 июля 2024 года. Минимальная ставка по такому жилищному кредиту в Сбере составит от 7,3% годовых (на строительство дома) и от 7,7% (на покупку дома или квартиры в новостройке).

Первоначальный взнос по программе — от 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 миллионов рублей для остальных регионов. Подать заявку на «Ипотеку с господдержкой» можно онлайн на сайте Домклик.

ПАО Сбербанк

Домклик от Сбера

Подробно

*Условия кредитования

Период действия программы. Банк заключает кредитные договоры до 31.12.2022. Цель кредита. Покупка готового или строящегося жилья от юрлица или ИП. Покупка дома от юрлица или ИП. Постройка дома самостоятельно или с помощью юрлица или ИП. Ограничения. Кредит не предоставляется на приобретение недвижимости на вторичном рынке, на покупку апартаментов, на рефинансирование действующей ипотеки. Валюта кредита Рубли РФ. Мин. сумма кредита 300 000 ₽. Макс. сумма кредита 12 000 000 ₽ – для кредитуемых объектов в Москве и области, Санкт-Петербурге и области. 6 000 000 ₽ – для кредитуемых объектов в других регионах Не должна превышать 85% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог. Срок кредита до 30 лет. Первоначальный взнос От 15%. Обеспечение по кредиту Для готового жилья: Залог кредитуемого объекта Если залог кредитуемого объекта невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строящегося жилья: Залог прав требования на строящееся жильё. Если залог прав требования невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строительства жилого дома: На период строительства — залог другой вашей недвижимости (в случае строительства с подрядчиком) или поручительство физлица. После строительства — залог жилого дома. Страхование Страхование недвижимости — обязательно. Исключение — земельный участок. Страховать нужно от утраты, гибели и повреждений в пользу СберБанка на весь срок действия кредитного договора. Процентные ставки Базовая 9%. Со всеми доп. скидками 7,7%

*Не является публичной офертой. Условия не учитывают других индивидуальных особенностей заемщика, которые могут повлиять на ставку. Банк оставляет за собой право на предложение персональной ставки, но не более базовой ставки по госпрограмме. Финальные условия кредитования определяются при заключении договора.

Скидки, снижающие ставку Электронная регистрация –0,3 % Услуга позволяет зарегистрировать переход права собственности на готовую недвижимость без посещения Росреестра или МФЦ. Все действия происходят онлайн. Подробнее Страхование жизни –1 %. Будьте уверены, что при несчастном случае страховая выплата полностью компенсирует обязательства перед банком по ипотеке.

