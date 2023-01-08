. Сергей Жуков рассказал о своей влюбленности без памяти
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Сергей Жуков рассказал о своей влюбленности без памяти

Сергей Жуков рассказал о своей влюбленности без памяти
Певец Сергей Жуков признался, что предупреждали друзья, чтобы он не связывался с этой девушкой. 46-летний музыкант признался, что его друзья настороженно отнеслись к Регине Бурд. Солистка группы «Сливки» долгое время не подпускала будущего мужа к себе. Солист группы «Руки вверх!» женат во второй раз: в браке с Региной он состоит уже на протяжении 17 лет. От первого союза у артиста есть старшая дочь Александра, она живет с матерью в США.  Ради мужа Регина оставила в прошлом музыкальную карьеру и посвятила себя семье. Сергей рассказал, что познакомился с девушкой на гастролях в Ереване. Тогда концерт, на котором должны были выступить «Сливки» и «Руки вверх!», отменился. Музыканты отправились в ресторан, где Жуков сел рядом с Бурд.  «Тарелки менялись одна за другой, я подкладывал люля, угощал каре ягненка. Она не ела ничего! Никак не велась на меня. А мне она очень понравилась. Спрашиваю: «Не оставите ли телефончик», ответила отказом. Я думаю, ну как так, ну я тебе покажу. Я влюбился в 30 лет без памяти», — поделился Сергей.
У Регины был принцип: она не видела артиста своим мужем. «Подумать не мог, что 30-летний мужик, которого любили миллионы девочек, будет так с ума сходить от любви», — заверил музыкант. Певица не позволяла провожать себя до подъезда, опасаясь, что увидит ее отец. Только через полгода Жуков смог дойти до двери. «Через семь месяцев после нашего знакомства был первый поцелуй. Для нее очень важна чистота отношений, серьезность намерений. Мне все друзья говорили: «Это аферистка, она солистка группы «Сливки», ты видел же, какие у них там фотосессии были в журнале Playboy...» Я год ждал, чтобы услышать, как Регина хоть раз ругнется матом, так и не услышал», — рассказал Жуков.  Сергей и Регина с детьми живут на Таганке. Местные жители шутят, что узнать музыканта можно по зеленой куртке. «Гуляя по Таганке, Сережа надевает ярко-зеленую куртку. И мы идем по Таганке вечером — темно, вроде, ничего не должно помешать — и тут просто бибикают машины, люди замечают, и наша, скажем так, уединенная прогулка превращается в немножко другое действо», — призналась жена артиста в эфире YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».     
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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