. Симоронский ритуал на призыв удачи в любом деле
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Симоронский ритуал на призыв удачи в любом деле

Симоронский ритуал на призыв удачи в любом деле

Симоронские ритуалы — это веселая магия, завязанная на личной уверенности и хорошем настроении. С их помощью не составит труда настроиться на успех и привлечь удачу в любом начинании.


Практики Симорона — это не про сложные заклинания и заговоры. Магия этих ритуалов основана на позитивном настрое и умении приободрить себя в нужную минуту. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют практиковать ритуалы постоянно, чтобы каждый день привлекать в жизнь нужные перемены, ловко обходить превратности судьбы и наслаждаться счастьем.

Провести ритуал на удачу в делах не составит труда. Для этого понадобятся:


простой карандаш;
листок бумаги;
конверт;
белая свеча.

Свечу зажигают и ставят перед собой. На листке бумаги пишут список дел, рядом ставят примерную дату исполнения, а в конце ставят подпись. На обратной стороне оставляют послание:

«Удачу во всех начинаниях привлекаю, себе (имя) счастья желаю. Неудачи стороной обойду, к победе вовремя приду. Да будет так».


Готовый список помещают в конверт, проводят над пламенем свечи, а затем убирают в ящик стола или в папку с документами. После выполнения каждого дела напротив пишут «Выполнено» и ставят свою подпись.

Проводить обряд можно не только со списком дел, но и перед важной работой. В этом случае на листке бумаги записывают свое задание, чтобы выполнить его в срок, и также помещают в конверт. Выполненные задания можно оставить себе на память или сжечь над пламенем свечи.

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По материалам: dailyhoro.ru

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