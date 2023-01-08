. Симоронский ритуал на призыв удачи в любом деле

Симоронские ритуалы — это веселая магия, завязанная на личной уверенности и хорошем настроении. С их помощью не составит труда настроиться на успех и привлечь удачу в любом начинании.

Практики Симорона — это не про сложные заклинания и заговоры. Магия этих ритуалов основана на позитивном настрое и умении приободрить себя в нужную минуту. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют практиковать ритуалы постоянно, чтобы каждый день привлекать в жизнь нужные перемены, ловко обходить превратности судьбы и наслаждаться счастьем.

Провести ритуал на удачу в делах не составит труда. Для этого понадобятся:

простой карандаш;листок бумаги;конверт;белая свеча.

Свечу зажигают и ставят перед собой. На листке бумаги пишут список дел, рядом ставят примерную дату исполнения, а в конце ставят подпись. На обратной стороне оставляют послание:

«Удачу во всех начинаниях привлекаю, себе (имя) счастья желаю. Неудачи стороной обойду, к победе вовремя приду. Да будет так».

Готовый список помещают в конверт, проводят над пламенем свечи, а затем убирают в ящик стола или в папку с документами. После выполнения каждого дела напротив пишут «Выполнено» и ставят свою подпись.

Проводить обряд можно не только со списком дел, но и перед важной работой. В этом случае на листке бумаги записывают свое задание, чтобы выполнить его в срок, и также помещают в конверт. Выполненные задания можно оставить себе на память или сжечь над пламенем свечи.