Старый Новый год — 2023: какого числа отмечать

Празднование нового года не завершается 1 января, ведь впереди нас ждут проводы Старого года. Традиции этого празднования знакомы многим, и отметить этот день стоит в кругу семьи, чтобы еще раз окунуться в атмосферу волшебства новогодней ночи.

Празднование Старого Нового года в 2023 году ничем не отличается, ведь отметить праздник в кругу семьи стремятся многие. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее подготовиться к этому событию, подобрать небольшие презенты близким и, конечно же, загадать заветное желание в полночь.

История празднования Старого Нового года

Старый Новый год отмечают из-за смены календаря. В 1918 году юлианский календарь заменили на григорианский, тем самым подвинув все даты на 13 дней. С этих пор новый год отмечают дважды — по новому стилю в ночь с 31 декабря на 1 января, а затем еще раз по старому стилю — в ночь с 13 на 14 января.

Праздник полюбился всем, поэтому его традиции не меняются. Проводить Старый год еще раз собираются в кругу самых близких людей, отмечают без широкого размаха, но от этого праздничный день не теряет своей магии и ожидания чуда.

Традиции на Старый Новый год: как отметить праздник в 2023 году

В день праздника по-прежнему готовят лакомые угощения, однако стол уже не так изобилует различными блюдами. На Старый Новый год стараются приготовить пару коронных блюд, которые призваны задобрить как прежнего покровителя, так и «вступающего в должность» нового.

Добрые традиция праздника — гадания и предсказания, прощение обид и примирение, а также долгожданная полночь, когда можно загадать заветное желание. На праздник также кладут сувениры и подарки под елку, а также вешают на новогоднее дерево символику Нового года. В 2023 году уместными будут изображения кролика, кота и игрушки из натуральных материалов.

В день праздника также привечают гостей и не оставляют их без угощений. В ночь с 13 на 14 января стараются больше улыбаться и желать добра окружающим. Не обходятся в день праздника и без хороводов вокруг ели с веселыми песнями, шутками и прибаутками.