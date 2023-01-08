. Стас Садальский раскрыл причину пропажи Татьяны Кравченко
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Стас Садальский раскрыл причину пропажи Татьяны Кравченко

Стас Садальский раскрыл причину пропажи Татьяны Кравченко
Актер Стас Садальский вместе со звездой «Сватов» Татьяной Кравченко играли вместе в антрепризе, но на выездной спектакль она не приехала. Стас Садальский первым сообщил о пропаже своей коллеги по антрепризе, 69-летней Татьяны Кравченко. Звезда взяла и не приехала на выездную постановку в Петербурге, поставив ее под угрозу срыва, а также проигнорировав все звонки пытающихся отыскать ее людей. Спустя двое суток театр Ленком, где служит Кравченко, успокоил людей – она на связи, все хорошо, выйдет скоро на сцену. А вот причину пропажи Татьяны Эдуардовны раскрыл ее экс-напарник Садальский – дело в алкоголе. Актер у себя в Telegram привел в пример одну занятную и поучительную историю из советского кинематографа, проведя параллель с нынешней ситуацией с Кравченко.
«На съемках фильма «Тринадцать» Николай Афанасьевич Крючков срывал работу (как одна моя партнерша в спектакле), - из-за чрезмерного увлечения алкоголем. Наконец, режиссер Ромм решил отправить артиста в Москву», - рассказал в микроблоге Садальский. И поведал о наказании ненадежной звезды: «Фильм стал хитом кинопроката тех лет, а Крючков не попал даже в титры. А я с сожалением расстался потом с замечательной партнершей», - написал Садальский в Телеграм –канале.     Садальский отметил, что вместо Кравченко вызвали актрису Зою Буряк. «Грандиозная актриса, которая без разговоров согласилась помочь, задав только один вопрос «В кого играем?». За час она сумела выучить текст роли и все мизансцены. Зрители любили нас в этот вечер сильнее, чем всегда…Играть мы, конечно, будем и дальше. Но уже без срывальщицы», - отметил актер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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