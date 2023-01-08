. Свищев: Нужно создать условия для развития студенческих спортклубов

Необходимо повысить статус студенческих спортивных клубов и лиг и создать условия для их развития. Такие инициативы депутаты будут прорабатывать в весеннюю сессию вместе с Министерством спорта и Российским студенческим спортивным союзом, рассказал «Парламентской газете» ​ председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«У нас есть комплекс инициатив по развитию студенческого спорта. Сегодня он может быть основой и для спорта высших достижений, и для массового спорта», — сказал депутат.

Он сообщил, что в комитете вместе с Министерством спорта и Российским студенческим спортивным союзом ​ прорабатывают инициативы, связанные с правовым регулированием и повышением статуса студенческих спортивных клубов и лиг. «Нужно создавать условия для их развития», — считает Дмитрий Свищев.

Кроме того, ​ в весеннюю сессию парламентарии будут работать над повышением эффективности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО». «Обсуждаем вопрос введения федеральных стандартов развития ГТО для всех операторов и центров тестирования», — рассказал депутат.

Полностью интервью будет опубликовано на сайте «Парламентской газеты» позднее