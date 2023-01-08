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Святочные запреты: что категорически нельзя делать от Рождества до Крещения, а что можно

Святочные запреты: что категорически нельзя делать от Рождества до Крещения, а что можно

Период праздничных дней от православного Рождества Христового до Крещения Господнего называется святками. На Руси с давних пор в течение этих дней устраивают народные веселые гуляния, ходят в гости к родственникам и друзьям. При этом не стоит православным забывать, что Рождество и Крещение – большие религиозные праздники, сопровождаемые строгими запретами. Считается, что кто нарушит их — то привлечет к себе и своим родным беду.

Святки — что это такое

Период от Рождества до Крещения (с 7 до 19 января) на Руси называют Святками. Главная роль «внутри» Святок отводилась Рождеству Христову, нынешнему Старому Новому году (Васильев день) и Крещению, которые как бы делили праздники на две части — «святые вечера» и «страшные вечера», каждая со своими традициями и забавами. Святки — пора неуемного веселья, шуток, забав и всеобщей радости, подарков и взаимных угощений.


На святки славили Христа, Новый год, будущий урожай, поздравляли друг друга, всем родным, знакомым, соседям желали здоровья, счастья, всего наилучшего. Святки — самый веселый крестьянский праздник. По поверьям, с началом Святок с того света возвращаются души умерших, начинаются потехи нечистой силы и ведьм, которые справляют шабаш.

В святочный период проходил Коляда, который был у древних славян праздником народившегося солнца, днем рождения солнечного года. В ночь на Коляду жгли костры (зажигали древним способом священный огонь, который горел 12 дней), вокруг плясали, с приговорками с гор скатывали горящее колесо. Молодежь, разодетая в новые рубахи, чтобы избежать неурожая, собравшись в избе, плясала, слушала сказки, перекидывалась загадками, а главное — рядилась. Ряженье служит символом обновления природы. По домам в вечернее время и по ночам ходили ряженные — колядующие, специально для того, чтобы получить от хозяев обрядовую пищу и высказать им благожелания в наступающем году. Считалось, что достаток семьи в будущем году напрямую зависел от степени одарения колядующих.

От Рождества до Крещения — что нельзя делать

  • проводить обряды с ритуалами;
  • думать о плохом, а также проявлять негативные эмоции;
  • ругаться с окружающими;
  • играть в азартные игры;
  • иметь интимную связь;
  • отказывать в помощи и милостыне;
  • ругать и бить детей и животных;
  • заниматься тяжелым трудом;
  • охотиться;
  • совершать земные поклоны;
  • проводить таинство крещения;
  • гадать и проводить всякие обряды;
  • венчаться и жениться;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • переедать;
  • стирать;
  • рукодельничать.

Что важно сделать от Рождества до Крещения, с 7 по 19 января 2023 года

С давних пор считается: как святочную неделю проведешь, так и вся твоя жизнь в этом году пройдет. Именно по этой причине в старину люди старались реализовать все свои планы в эти дни.

  • В первые дни принято посещать знакомых, близких, друзей, дарить подарки — в воспоминание о дарах, принесенных Богомладенцу волхвами.
  • Если вы хотите всю жизнь жить богато, то надевайте всю неделю только самые лучшие свои вещи
  • Хотите кушать вкусно, тогда в святочную неделю ешьте то, что вы любите больше всего
  • Чтобы в доме всегда царили мир и любовь — говорите друг другу ласковые и нежные слова в течение всей недели
  • Сон, приснившийся на святки, обязательно будет вещим. В этот день любые сведения, полученные из потустороннего мира, являются предсказанием
# Общество
По материалам: rsute

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