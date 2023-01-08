. Тамара Глоба предсказала не простые времена в 2023 году

Астролог Тамара Глоба считает, что год будет не простым. Водяной Кролик будет метаться из стороны в сторону, трусить и искать пути для отхода и наступления. Тамара Глоба считает, что 2023 год идеально совпадает с характеристиками своего символа - Водяного Кролика. Его будет штормить, бросать из сторону в сторону. Астролог подметила, что в природе Кролик может быть и труслив, но при этом у него всегда есть люфт для отхода. Так работает его инстинкт самосохранения. Бросаться из огня да в полымя этот умный зверек не будет.При этом уже начиная с 2023 года мы увидим то, что Россия начнет формировать в себе место силы, забрав эстафету у Китая. И это будет период трех месяцев весны. «Вот 2023 год, он такой взрывной во всех смыслах, которые, что называется, накопились, и борьбы за то, что люди считают правильным», - добавила астролог «КП». И как бы странно это сейчас не звучало, 2023-й станет тем годом, когда будут предприняты шаги в сторону мира, в сторону создания новой материальной системы и товарообмена.