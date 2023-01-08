. Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака рискует потерять все
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака рискует потерять все

Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака рискует потерять все
Астролог Тамара Глоба предупредила людей.   Предсказательница дала дельный совет одному знаку зодиака, узрев главную опасность для Раков в январе. Им, как считает астролог, следует уделить внимание семье и близким. Успех этот знак зодиака ждет вдали от дома, поездки в течении всего месяца будут удачными. А третья декада января и вовсе откроет важный период, который будет связан с путешествиями, поездками и любовью. Глоба советует Ракам присмотреться к друзьям.
Кроме того, представители этого зодиакального круга могут спустить все свои деньги из-за непомерных трат. Девиз января - бережливость. Экономить Ракам придется до середины третьей декады месяцы. Иначе есть риск попасть в долговую яму. Звезды сулят им траты и значительные финансовые потери по беспечности, рассказала Тамары Глоба. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Крыму предположили смещение границ СВО на запад в будущем
В Крыму предположили смещение границ СВО на запад в будущем
Бежавший на Украину актер заявил о готовности воевать
Бежавший на Украину актер заявил о готовности воевать
Бывший офицер разведки США сделал вывод о нехватке боевой техники у ВСУ
Бывший офицер разведки США сделал вывод о нехватке боевой техники у
Льву приготовиться к потерям, а Деве ― отказаться от покупок: гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Льву приготовиться к потерям, а Деве ― отказаться от покупок:
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Тамара Глоба предсказала не простые времена в 2023 году
Тамара Глоба предсказала не простые времена в 2023 году
Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023
Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023
Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году
Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году
Валерий Леонтьев делает операцию за операцией
Валерий Леонтьев делает операцию за операцией
Хабиб Нурмагомедов решил завершить свою карьеру
Хабиб Нурмагомедов решил завершить свою карьеру
Лолита Милявская рассказала о своих гражданствах
Лолита Милявская рассказала о своих гражданствах
Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака рискует потерять все
Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака рискует потерять все

Топ на сегодня

Ани Лорак распяли из-за украинского языка
Ани Лорак распяли из-за украинского языка
Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера
Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера
Принц Гарри едва не остался без мужского достоинства
Принц Гарри едва не остался без мужского достоинства
Чего ждать от ретроградного меркурия 18 января 2023 года
Чего ждать от ретроградного меркурия 18 января 2023 года
Лера Кудрявцева призналась, что она жирная и старая
Лера Кудрявцева призналась, что она жирная и старая

Еще по теме

Прогноз Тамары Глоба на декабрь 2017 года для всех знаков Зодиака
Прогноз Тамары Глоба на январь 2018 года для всех знаков Зодиака
Прогноз Тамары Глоба на ноябрь 2017 года для всех знаков Зодиака
Тамара Глоба рассказала, кому повезет в январе