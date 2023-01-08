. Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака рискует потерять все

Астролог Тамара Глоба предупредила людей. Предсказательница дала дельный совет одному знаку зодиака, узрев главную опасность для Раков в январе. Им, как считает астролог, следует уделить внимание семье и близким. Успех этот знак зодиака ждет вдали от дома, поездки в течении всего месяца будут удачными. А третья декада января и вовсе откроет важный период, который будет связан с путешествиями, поездками и любовью. Глоба советует Ракам присмотреться к друзьям.Кроме того, представители этого зодиакального круга могут спустить все свои деньги из-за непомерных трат. Девиз января - бережливость. Экономить Ракам придется до середины третьей декады месяцы. Иначе есть риск попасть в долговую яму. Звезды сулят им траты и значительные финансовые потери по беспечности, рассказала Тамары Глоба.