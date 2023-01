. Тана Канделки высказалась о скандальной выходке Ильи Прускина

Ведущая Тина Канделаки считает, что опальный певец сильно рискует. Основатель Little Big вызвал бурю негодования в соцсетях, опубликовав видео, где он разъезжает по Лос-Анджелесу на скейте в форме религиозного символа. Тина Канделаки бурно отреагировала на его выходку. Пока верующие отмечают праздник Рождества, сбежавший в США Илья Прусикин резво разъезжает по местному скейт-парку на кресте. Певец будто специально злит фолловеров, используя объект почитания в качестве спортивного инвентаря, демонстрируя тем самым пренебрежительное отношение к религиозному символу. Пользователи оставили гневные комментарии под публикацией артиста. Недоумевает по поводу выходки 37-летнего исполнителя и Тина Канделаки.«Когда очень хотел хайпануть, как Мадонна, а вышло как всегда. Напомню, что за это выступление на фоне креста в туре 2006 Мадонну осудили представители всех конфессий. А Илье Прусикину стоит внимательнее относиться к традициям и взглядам той страны, в которую он приехал. В Америке к оскорблению чувств верующих относятся куда жестче, чем в России. Так что можно вообще остаться без страны и места проживания», — написала она в Telegram-канале. Напомним, 16 лет назад в России прошел первый концерт Мадонны. На арене «Лужников» в Москве собралось 35 тысяч зрителей. Тогда звезда удивляла не только вокалом и постановкой, но и мощными декорациями, оборудованием. За двухчасовое выступление она сменила семь образов. Самой скандальной частью шоу стал номер певицы под песню Live to tell. Исполнительница предстала перед публикой в качестве распятой на зеркальном кресте и с терновым венцом на голове. Провокационное выступление сразу же раскритиковали представители Ватикана и РПЦ. Использование религиозных символов с такой подачей многие сочли недопустимым, ведь Мадонна смешивает собственные страсти с чем-то святым.