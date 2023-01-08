. Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Начинается рабочая неделя, во время которой важно войти в режим и не упускать новых возможностей. Обрести уверенность и с легкостью преодолеть лень Знакам Зодиака помогут советы старших Арканов.

В начале нового года многие испытывают беспокойство, боясь не оправдать своих ожиданий или не завершить прошлогодние дела в срок. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям зодиакальных созвездий прислушаться к советам карт Таро, чтобы без труда начать неделю, заранее узнать о событиях и начать путь к покорению новых вершин. Истолковать послания старших Арканов будет проще, если задействовать интуицию и обращать внимание на знаки судьбы.

Овен





В начале недели по карте «Звезда» Овны смогут заниматься запланированными делами и не бояться промахов. Совет карты — не откладывать дел и не менять планов, чтобы в срок завершить начатую работу.

Карта «Влюбленные» указывает на скорые перемены в жизни, и Овнам нужно быть бдительными. По этому Аркану нужно сделать верный выбор, а чтобы не сожалеть о своем решении, необходимо слушать свое сердце.

В конце недели по карте «Луна» Овнам не стоит доверять посторонним и сомневаться в себе. Аркан призывает бороться со своими страхами и комплексами, чтобы они не мешали развитию и не отдаляли от желанных целей.

Телец





В начале недели Тельцам стоит сосредоточиться не на активности, а на своем состоянии. Аркан «Повешенный» говорит о том, что без хорошего плана не удастся открыть желанные двери. Впустую потраченная энергия не окупится, а значит, важно определиться с целями и продумать каждый шаг.

Карта «Умеренность» призывает Тельцов придерживаться своих планов, не торопиться и не разглашать своих целей. Спокойная уверенность, умение извлекать уроки из промахов и оптимистичный настрой помогут открыть любые двери.

В конце январской недели по карте «Колесо фортуны» Тельцов ждут события, повлиять на которые не получится. Совет Аркана — не предпринимать действий до тех пор, пока не придет уверенность в правильности принятых решений.

Близнецы





Вторая неделя января будет довольно успешной для Близнецов. Первая карта «Колесница» символизирует долгожданный прорыв, когда судьба предоставляет множество интересных возможностей. Близнецам остается лишь выбрать направление и не сбавлять оборотов.

Карта «Император» является ключевой в раскладе. По ней Близнецам важно не только прийти к успеху, но и удержать его. Это значит, что распоряжаться своими победами нужно грамотно, чтобы не потерять наработанного и не потерять пьедестала из-за необдуманных решений.

Аркан «Дьявол» завершает неделю, вторя второй карте расклада. Лишь обдуманные действия приведут Близнецов к успехам и новым победам. Потакание слабостям, обман и малодушие сыграют злую шутку и лишат многих привилегий.

Рак





По карте «Императрица» Раки могут не торопиться: судьба благосклонна, а значит, можно спокойно заниматься намеченными делами. Умение мудро править своей судьбой и прислушиваться к внутреннему голосу обеспечат представителям Знака новые успехи.

Аркан «Правосудие» призывает Раков к осторожности. Любое действие и слово отразятся на будущем, а значит, нельзя промахнуться. По этой карте важно придерживаться честности и усердно создавать крепкий фундамент, который обеспечит опору под ногами.

Завершает неделю Аркан «Башня», смысл которого — разрушение иллюзий. Перед Раками будут рушиться замки из песка, и в этой ситуации нельзя допускать паники. Настало время вырваться из заблуждений, посмотреть правде в глаза и найти верный путь к успеху.

Лев





Львам судьба дарит отличную возможность освободиться от сомнений и начать путь к новым успехам. Аркан «Императрица» говорит о необходимости обрести гармонию между эмоциями и разумом, чтобы не терзаться ненужными переживаниями.

По карте «Луна» Львам нельзя долго копаться в себе, чтобы не стать заложниками страхов и необоснованных переживаний. Аркан символизирует внутренний голос, который важно слушать, чтобы вовремя найти путь к свету и счастью.

Карта «Сила» призывает Львов доверять самим себе и не сомневаться в своих силах. По этому Аркану есть возможность справиться с любыми трудностями, если не пасовать и нести ответственность за сказанное и сделанное.

Дева





Отличная неделя ожидает Дев. Аркан «Мир» символизирует завершение трудностей, благополучное разрешение конфликтных ситуаций и обретение своего места под солнцем. Совет карты — не суетиться, обрести внутреннее равновесие и спокойно заниматься запланированными делами.

По карте «Суд» Девы смогут завершить прошлогодние дела, освободиться от забот и проблем. По этому Аркану главное — не поддаваться панике и необоснованным страхам, которые могут отдалить от цели и лишить перспективных возможностей.

Карта «Императрица» говорит Девам о том, что успех — это не всегда чрезмерная активность и сверхусилия. По этой карте представителям Знака не составит труда выполнить все дела, если не торопиться и быть последовательными.

Весы





Карта «Колесница» сулит Весам отличный старт, однако для марафона потребуются усилия. Не сойти с дистанции поможет не только сила воли, но и заманчивая цель. Это значит, что перед активными действиями важно поставить пред собой ту задачу, которая будет мотивировать ежедневно.

«Сила» в раскладе — карта успеха и долгожданной победы. По этому Аркану Весы могут не сомневаться в том, что обладают необходимыми умениями и знаниями для преодоления препятствий на пути к цели.

Аркан «Колесо фортуны» говорит о том, что ы жизни могут произойти события, которые не впишутся в общую картину. Их не стоит преодолевать — важно понять, почему это произошло, оценить риски и собственные силы, чтобы грамотно распределить нагрузку.

Скорпион





Неделя для Скорпионов начнется плавно, с карты «Умеренность». По этому Аркану есть время для раскачки, планирования и обретения внутреннего равновесия. Совет карты — не торопиться и четко следовать поставленным задачам.

Аркан «Колесница» начинает фазу активности. По этой карте прежде всего важно понять, что судьба дает шанс не всегда, а значит, настало время для воплощения смелых планов. Однако бездумно действовать нельзя — каждый шаг должен быть спланирован и вести к победе.

Завершает неделю Аркан «Солнце», который по праву считается одой из самых позитивных карт. Скорпионы смогут отдохнуть и набраться сил, чтобы приняться за новые дела и с легкостью прийти к долгожданной победе.

Стрелец





В начале недели по карте «Правосудие» Стрельцам важно помнить об ответственности. Любые действия и даже мысли будут отражаться в будущем, а значит, не стоит думать негативно и накручивать себя. Умение честно трудиться и идти выбранным путем обеспечит новые успехи.

По карте «Императрица» Стрельцам нет смысла форсировать события — судьба благосклонна, поэтому можно спокойно заниматься намеченными делами. Главное — не игнорировать предчувствий и внимательно следить за знаками судьбы.

Аркан «Маг» символизирует личную заинтересованность, умение пользоваться природными данными и талантами. Для Стрельцов эта карта является путеводной звездой, которая зовет к новым вершинам и требует не только активности, но и находчивости, а также смелости.

Козерог





Карта «Башня» призывает Козерогов попрощаться с прошлым окончательно, оставить сомнения за спиной и начать все с чистого листа. Совет карты — не зацикливаться на поражениях и не витать в облаках — настало время извлечь ценные уроки и пересмотреть приоритеты.

Середина недели принесет Козерогам приятные сюрпризы. Аркан «Иерофант» говорит не только о морали и законе, но и о помощи со стороны влиятельных людей. Представителям Знака важно лишь правильно растолковать знаки судьбы и не противиться тому, что происходит в их жизни.

Карта «Солнце» сулит завершение любых проблем и обретение счастья. По этому Аркану есть возможность поправить финансовое положение, добиться успеха в обществе и найти свой путь к успеху.

Водолей





«Сила» в раскладе — карта, призывающая верить в свои силы и не останавливаться н половине пути. По этому Аркану важно стремиться к успехам, не переоценивать себя и никому не рассказывать о своих планах.

Карта «Отшельник» говорит Водолеям о том, что активность без планов чаще всего оказывается убыточной. Это значит, что для начала нужно определиться с фронтом работ, потом распределить силы и уже после этого приниматься за работу.

Аркан карта «Колесница» напоминает Водолеям о том, что без активности вряд ли получится привлечь успех. Эта карта отвечает и за дальние дороги и переезды, а значит, представители Знака должны быть готовы к тому, что их жизнь изменится.

Рыбы





Отличное начало недели у Рыб начинается по карте «Солнце». Аркан символизирует отсутствие проблем и препятствий, а значит, можно смело выбирать путь и действовать так, как подсказывает сердце.

По карте «Суд» завершается период, который долгое время тянул силы и энергию. По этому Аркану пора ставить точку в сложных делах, оставлять прошлое позади и извлекать ценные уроки из прожитого года.

Аркан «Верховная жрица» призывает Рыб доверять своей интуиции. Происходящее в жизни важно анализировать, чтобы принимать верные решения и не попадать в неприятные ситуации из-за спешки.