. Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Начинается рабочая неделя, во время которой важно войти в режим и не упускать новых возможностей. Обрести уверенность и с легкостью преодолеть лень Знакам Зодиака помогут советы старших Арканов.


В начале нового года многие испытывают беспокойство, боясь не оправдать своих ожиданий или не завершить прошлогодние дела в срок. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям зодиакальных созвездий прислушаться к советам карт Таро, чтобы без труда начать неделю, заранее узнать о событиях и начать путь к покорению новых вершин. Истолковать послания старших Арканов будет проще, если задействовать интуицию и обращать внимание на знаки судьбы.

Овен


В начале недели по карте «Звезда» Овны смогут заниматься запланированными делами и не бояться промахов. Совет карты — не откладывать дел и не менять планов, чтобы в срок завершить начатую работу.

Карта «Влюбленные» указывает на скорые перемены в жизни, и Овнам нужно быть бдительными. По этому Аркану нужно сделать верный выбор, а чтобы не сожалеть о своем решении, необходимо слушать свое сердце.


В конце недели по карте «Луна» Овнам не стоит доверять посторонним и сомневаться в себе. Аркан призывает бороться со своими страхами и комплексами, чтобы они не мешали развитию и не отдаляли от желанных целей.

Телец


В начале недели Тельцам стоит сосредоточиться не на активности, а на своем состоянии. Аркан «Повешенный» говорит о том, что без хорошего плана не удастся открыть желанные двери. Впустую потраченная энергия не окупится, а значит, важно определиться с целями и продумать каждый шаг.

Карта «Умеренность» призывает Тельцов придерживаться своих планов, не торопиться и не разглашать своих целей. Спокойная уверенность, умение извлекать уроки из промахов и оптимистичный настрой помогут открыть любые двери.

В конце январской недели по карте «Колесо фортуны» Тельцов ждут события, повлиять на которые не получится. Совет Аркана — не предпринимать действий до тех пор, пока не придет уверенность в правильности принятых решений.


Близнецы


Вторая неделя января будет довольно успешной для Близнецов. Первая карта «Колесница» символизирует долгожданный прорыв, когда судьба предоставляет множество интересных возможностей. Близнецам остается лишь выбрать направление и не сбавлять оборотов.

Карта «Император» является ключевой в раскладе. По ней Близнецам важно не только прийти к успеху, но и удержать его. Это значит, что распоряжаться своими победами нужно грамотно, чтобы не потерять наработанного и не потерять пьедестала из-за необдуманных решений.

Аркан «Дьявол» завершает неделю, вторя второй карте расклада. Лишь обдуманные действия приведут Близнецов к успехам и новым победам. Потакание слабостям, обман и малодушие сыграют злую шутку и лишат многих привилегий.

Рак


По карте «Императрица» Раки могут не торопиться: судьба благосклонна, а значит, можно спокойно заниматься намеченными делами. Умение мудро править своей судьбой и прислушиваться к внутреннему голосу обеспечат представителям Знака новые успехи.

Аркан «Правосудие» призывает Раков к осторожности. Любое действие и слово отразятся на будущем, а значит, нельзя промахнуться. По этой карте важно придерживаться честности и усердно создавать крепкий фундамент, который обеспечит опору под ногами.


Завершает неделю Аркан «Башня», смысл которого — разрушение иллюзий. Перед Раками будут рушиться замки из песка, и в этой ситуации нельзя допускать паники. Настало время вырваться из заблуждений, посмотреть правде в глаза и найти верный путь к успеху.

Лев


Львам судьба дарит отличную возможность освободиться от сомнений и начать путь к новым успехам. Аркан «Императрица» говорит о необходимости обрести гармонию между эмоциями и разумом, чтобы не терзаться ненужными переживаниями.

По карте «Луна» Львам нельзя долго копаться в себе, чтобы не стать заложниками страхов и необоснованных переживаний. Аркан символизирует внутренний голос, который важно слушать, чтобы вовремя найти путь к свету и счастью.

Карта «Сила» призывает Львов доверять самим себе и не сомневаться в своих силах. По этому Аркану есть возможность справиться с любыми трудностями, если не пасовать и нести ответственность за сказанное и сделанное.

Дева


Отличная неделя ожидает Дев. Аркан «Мир» символизирует завершение трудностей, благополучное разрешение конфликтных ситуаций и обретение своего места под солнцем. Совет карты — не суетиться, обрести внутреннее равновесие и спокойно заниматься запланированными делами.


По карте «Суд» Девы смогут завершить прошлогодние дела, освободиться от забот и проблем. По этому Аркану главное — не поддаваться панике и необоснованным страхам, которые могут отдалить от цели и лишить перспективных возможностей.

Карта «Императрица» говорит Девам о том, что успех — это не всегда чрезмерная активность и сверхусилия. По этой карте представителям Знака не составит труда выполнить все дела, если не торопиться и быть последовательными.

Весы


Карта «Колесница» сулит Весам отличный старт, однако для марафона потребуются усилия. Не сойти с дистанции поможет не только сила воли, но и заманчивая цель. Это значит, что перед активными действиями важно поставить пред собой ту задачу, которая будет мотивировать ежедневно.

«Сила» в раскладе — карта успеха и долгожданной победы. По этому Аркану Весы могут не сомневаться в том, что обладают необходимыми умениями и знаниями для преодоления препятствий на пути к цели.

Аркан «Колесо фортуны» говорит о том, что ы жизни могут произойти события, которые не впишутся в общую картину. Их не стоит преодолевать — важно понять, почему это произошло, оценить риски и собственные силы, чтобы грамотно распределить нагрузку.

Скорпион



Неделя для Скорпионов начнется плавно, с карты «Умеренность». По этому Аркану есть время для раскачки, планирования и обретения внутреннего равновесия. Совет карты — не торопиться и четко следовать поставленным задачам.

Аркан «Колесница» начинает фазу активности. По этой карте прежде всего важно понять, что судьба дает шанс не всегда, а значит, настало время для воплощения смелых планов. Однако бездумно действовать нельзя — каждый шаг должен быть спланирован и вести к победе.

Завершает неделю Аркан «Солнце», который по праву считается одой из самых позитивных карт. Скорпионы смогут отдохнуть и набраться сил, чтобы приняться за новые дела и с легкостью прийти к долгожданной победе.

Стрелец


В начале недели по карте «Правосудие» Стрельцам важно помнить об ответственности. Любые действия и даже мысли будут отражаться в будущем, а значит, не стоит думать негативно и накручивать себя. Умение честно трудиться и идти выбранным путем обеспечит новые успехи.

По карте «Императрица» Стрельцам нет смысла форсировать события — судьба благосклонна, поэтому можно спокойно заниматься намеченными делами. Главное — не игнорировать предчувствий и внимательно следить за знаками судьбы.

Аркан «Маг» символизирует личную заинтересованность, умение пользоваться природными данными и талантами. Для Стрельцов эта карта является путеводной звездой, которая зовет к новым вершинам и требует не только активности, но и находчивости, а также смелости.

Козерог


Карта «Башня» призывает Козерогов попрощаться с прошлым окончательно, оставить сомнения за спиной и начать все с чистого листа. Совет карты — не зацикливаться на поражениях и не витать в облаках — настало время извлечь ценные уроки и пересмотреть приоритеты.

Середина недели принесет Козерогам приятные сюрпризы. Аркан «Иерофант» говорит не только о морали и законе, но и о помощи со стороны влиятельных людей. Представителям Знака важно лишь правильно растолковать знаки судьбы и не противиться тому, что происходит в их жизни.

Карта «Солнце» сулит завершение любых проблем и обретение счастья. По этому Аркану есть возможность поправить финансовое положение, добиться успеха в обществе и найти свой путь к успеху.

Водолей


«Сила» в раскладе — карта, призывающая верить в свои силы и не останавливаться н половине пути. По этому Аркану важно стремиться к успехам, не переоценивать себя и никому не рассказывать о своих планах.

Карта «Отшельник» говорит Водолеям о том, что активность без планов чаще всего оказывается убыточной. Это значит, что для начала нужно определиться с фронтом работ, потом распределить силы и уже после этого приниматься за работу.

Аркан карта «Колесница» напоминает Водолеям о том, что без активности вряд ли получится привлечь успех. Эта карта отвечает и за дальние дороги и переезды, а значит, представители Знака должны быть готовы к тому, что их жизнь изменится.

Рыбы


Отличное начало недели у Рыб начинается по карте «Солнце». Аркан символизирует отсутствие проблем и препятствий, а значит, можно смело выбирать путь и действовать так, как подсказывает сердце.

По карте «Суд» завершается период, который долгое время тянул силы и энергию. По этому Аркану пора ставить точку в сложных делах, оставлять прошлое позади и извлекать ценные уроки из прожитого года.

Аркан «Верховная жрица» призывает Рыб доверять своей интуиции. Происходящее в жизни важно анализировать, чтобы принимать верные решения и не попадать в неприятные ситуации из-за спешки.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Какие вещи нужны для полного домашнего уюта разным знакам зодиака
Какие вещи нужны для полного домашнего уюта разным знакам зодиака
Из классической "Буханки" сделают электромобиль
Из классической "Буханки" сделают электромобиль
Несколько полезных опций и настроек на Xbox, про которые вы могли не знать
Несколько полезных опций и настроек на Xbox, про которые вы могли не
La Repubblica: США пытаются заставить Италию поставить больше оружия на Украину
La Repubblica: США пытаются заставить Италию поставить больше оружия
Венгрия заявила о намерении стать региональной державой
Венгрия заявила о намерении стать региональной державой
В США предрекли распад НАТО после речи Зеленского
В США предрекли распад НАТО после речи Зеленского
Летящий в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги
Летящий в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги
Гид по хиромантии: какие мистические метки говорят о ваших сверхспособностях
Гид по хиромантии: какие мистические метки говорят о ваших
Новости Game Pass за 24 декабря — 7 января: что добавили, что скоро удалят и многое другое
Новости Game Pass за 24 декабря — 7 января: что добавили, что скоро
Беременная Лена Катина гоняет мужа олигарха за шаурмой по ночам
Беременная Лена Катина гоняет мужа олигарха за шаурмой по ночам
Ольга Бузова собралась замуж
Ольга Бузова собралась замуж

Топ на сегодня

В McDonald's предупредили о сокращениях персонала
В McDonald's предупредили о сокращениях персонала
Лера Кудрявцева похвасталась фигурой в бикини
Лера Кудрявцева похвасталась фигурой в бикини
Стало известно о сокращении годовой инфляции в зоне евро
Стало известно о сокращении годовой инфляции в зоне евро
Яна Поплавская рассказала о состоянии Никиты Михалкова
Яна Поплавская рассказала о состоянии Никиты Михалкова
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Еще по теме

Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Таро прогноз на апрель 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года