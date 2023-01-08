. Татьяна Брухунова рассказала о будущей судьбе своего сына

Светская львица Татьяна Брухунова надеется, что сын не пойдет по стопам отца. Молодая жена народного артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова удивила поклонников своим заявлением. Молодая супруга юмориста не хочет, чтобы их сын Ваган связывал свою жизнь с творчеством. Об этом она сообщила в личном микроблоге. Избранница артиста проводит много времени с наследником и постоянно водит его на театральные постановки. Подписчики шатенки считают, что такими темпами Ваган сам когда-нибудь станет режиссером или человеком творческой профессии. «Здравствуйте, Татьяна. Он когда вырастет, сам будет фильмы снимать. Он у вас будущий режиссер. Вас будет очень любить», – написала поклонница Брухуновой.Татьяна решила честно ответить девушке, чем удивила публику. «Надеюсь, что Ваган не свяжет свою судьбу с творчеством. Хотя, безусловно, выбор за ним», – написала жена юмориста. Звезда соцсетей рада, что ее сын увлекается творчеством, но только как зритель. Она не ожидала, что двухлетний Ваган станет театралом. По словам Татьяны, малыш с интересом смотрит постановки, а потом обсуждает их с ней. «После представления мы всегда обсуждаем увиденное: что понравилось, а что нет, что удивило, а что напугало, что развеселило, а что наоборот», — рассказала Татьяна.