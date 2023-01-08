. Трех знаков восточного гороскопа в 2023 году ожидает успех

Начался 2023 год. Кому-то он принесет счастье, а кому-то — испытания. Но Черный Водяной Кролик уже определил своих любимчиков. Кому из знаков восточный гороскоп обещает успех в 2023 году, узнали журналисты Rsute. Настоящими счастливчиками станут три представителя китайского гороскопа.

Ошеломительный успех в 2023 году ожидает Лошадь

Счастливый период наступает для людей, родившихся в годы покровительства этого животного. Особых успехов удастся добиться тем, чья работа связана с общением или обучением. Благоприятный год для преподавателей, психологов, тренеров и духовных наставников.





Удача будет сопровождать в разных сферах:

во время знакомств с новыми людьми;

в любых начинаниях;

при смене работы.

В этом году Лошадь сможет встретить людей, которые станут друзьями на долгие годы. Они окажутся не только интересными, но и надежными.

В этом году удача ждет Обезьяну

Благоприятные перемены произойдут в жизни представителей этого знака. Значимые события ожидаются в любви и семейной жизни.





Одинокая Обезьяна наконец-то найдет свою половинку. Конечно, для этого придется что-то делать. Как минимум, больше общаться с друзьями и не сидеть постоянно дома. Но любовь нагрянет нежданно. Необязательно для этого ходить на десятки свиданий.

Представители знака, находящиеся в отношениях, решат сменить свой статус. 2023 подходит для предложения руки и сердца, свадьбы. В союзе будут царить любовь и доверие. Семейные Обезьяны могут обзавестись ребенком.

Чтобы привлечь финансовый достаток, следует обставить квартиру по фэншуй. И как минимум в этом году сделать ремонт хотя бы в одной комнате.

В 2023 году успех обрушится на Крысу





Замыкает рейтинг счастливчиков небольшое подвижное животное. 2023 подарит много приятных впечатлений. Положительные эмоции Крыса получит в путешествиях, от общения с родными и друзьями. Удача будет сопровождать тех, чья профессиональная деятельность связана с такими сферами, как:

спорт;

творчество;

обучение.

Ошеломительный успех ждет тех Крыс, которые занимаются личностным ростом. Им будет легче получать новые знания, избавляться от вредных привычек и обретать полезные.

Новые начинания подарят Крысам приток мотивации и энергии. За свою деятельность они регулярно будут получать приятные бонусы.