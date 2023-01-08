. Три маршрута вдоль Байкальского тракта стали самыми популярными среди туристов с начала года
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Три маршрута вдоль Байкальского тракта стали самыми популярными среди туристов с начала года

Три маршрута вдоль Байкальского тракта стали самыми популярными среди туристов с начала года

В Прибайкальском национальном парке за первые пять дней 2023 года зарегистрировались несколько сотен туристов. Многие из гостей отправились на Байкал за активным однодневным отдыхом на один день, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Туристы выбирали локации, близкие к Иркутску. Самыми популярными стали маршруты вдоль Байкальского тракта: «Падь Крестовая», «Камень Черского», «Листвянка – Падь Чёрная». Также жители выбирали походы по Большой Байкальской тропе между посёлками Листвянка и Большие Коты.

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По материалам: irk

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