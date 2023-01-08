. Twitter продолжила увольнения сотрудников

Bloomberg заявил о сокращении сотрудников Twitter в Дублине и Сингапуре

Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания Twitter продолжает сокращение сотрудников. Об этом стало известно Bloomberg.

Уточняется, что новая волна увольнений коснулась сотрудников офисов компании в Дублине и Сингапуре. По данным агентства, как минимум 12 человек были уволены в пятницу, 6 января. При этом сокращения затронули работников отдела по борьбе с дезинформацией.

В конце октября Маск завершил сделку по покупке Twitter стоимостью 44 миллиарда долларов. Вскоре после этого стало известно, что бизнесмен уволил почти половину сотрудников компании и запретил оставшимся работать удаленно. После сообщения Маска о том, что в скором будущем социальная сеть станет «чрезвычайно хардкорной», многие работники предпочли уйти сами. Их испугало предупреждение Маска, что работников ждут «продолжительные рабочие дни с высокой интенсивностью».