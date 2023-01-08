. Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Подразделения вооруженных сил Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, удар был нанесен по сельскохозяйственному ангару. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что населенный пункт находится в Шебекинском городском округе.

«Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Повреждена кровля», — заявил политик.

Ранее, как писала «Парламентская газета», украинские военные обстреляли село Муром в том же городском округе, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Снаряды угодили на территорию двух частных домовладений — осколки боеприпаса выбили стекла и повредили крышу. Также получил повреждения один автомобиль.