. Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»

Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»Драматург и сценарист Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет

Российский писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет. Информация об этом появилась в Telegram-канале «КП».

Многократный лауреат литературных премий скончался в Москве. Что стало причиной смерти — не сообщается.

По данным ТАСС, накануне кинорежиссер Алексей Рудаков рассказал, что сценариста доставили в реанимацию Московского городского центра пульмонологии в тяжелом состоянии. У него было поражено 75 процентов легких.

Слаповский родился в 1957 году в Саратовской области. В 1979-м окончил филологический факультет Саратовского университета. В 2001 году переехал в Москву. Писатель стал известен как автор сценариев фильма «Ирония судьбы. Продолжение», а также сериалов «Остановка по требованию», «Свой человек», «Заколдованный участок».

7 января стало известно о смерти сотрудничавшего с певицей Земфирой и группой «Ария» российского продюсера и звукорежиссера Владимира Овчинникова. В последние годы он боролся с заболеванием крови, однако не прерывал свою музыкальную деятельность.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Тана Канделки высказалась о скандальной выходке Ильи Прускина
Тана Канделки высказалась о скандальной выходке Ильи Прускина
В Зеленограде начнут производить дома на колесах
В Зеленограде начнут производить дома на колесах
Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»
Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»
Авторам Redfall «страшно» выпускать игру в Game Pass в день релиза
Авторам Redfall «страшно» выпускать игру в Game Pass в день релиза
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы завершения СВО
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы
С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от COVID-19
С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от
Иркутский хирург Юрий Козлов прооперировал в Бурятии двухмесячную девочку с патологией диафрагмы
Иркутский хирург Юрий Козлов прооперировал в Бурятии двухмесячную
НАТО отклонила запрос Сербии на введение в Косово армии и полиции
НАТО отклонила запрос Сербии на введение в Косово армии и полиции
В России выявили 3127 новых заболевших COVID-19
В России выявили 3127 новых заболевших COVID-19
Святочные запреты: что категорически нельзя делать от Рождества до Крещения, а что можно
Святочные запреты: что категорически нельзя делать от Рождества до
Три маршрута вдоль Байкальского тракта стали самыми популярными среди туристов с начала года
Три маршрута вдоль Байкальского тракта стали самыми популярными среди
Иркутянка отдала мошенникам восемь миллионов рублей ради инвестиций в акции
Иркутянка отдала мошенникам восемь миллионов рублей ради инвестиций в

Топ на сегодня

Россиянам пообещали электрическую «буханку»
Россиянам пообещали электрическую «буханку»
В Европе выросли инвестиции в работающие с оборонной промышленностью компании
В Европе выросли инвестиции в работающие с оборонной промышленностью
Жена Сергея Жукова выдала его тайну
Жена Сергея Жукова выдала его тайну
Ани Лорак распяли из-за украинского языка
Ани Лорак распяли из-за украинского языка
Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера
Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера

Еще по теме

Умер сценарист фильмов с Брюсом Ли Ни Куанг
В тяжелых муках скончался писатель Слава Сэ
Умер продюсер «Дозоров», «Высоцкого» и «Иронии судьбы. Продолжение»
Скончался британский драматург Питер Шеффер