. В 2023 году в Саянске начнется ремонт двух учреждений культуры

В Саянске в 2023 году проведут капитальный ремонт двух учреждений культуры. Работы пройдут в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2020–2024 годы" и национального проекта «Культура». Оба учреждения 8 января посетил губернатор Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Саянск, сообщает пресс-служба правительства области.

На капитальный ремонт картинной галереи Саянска в рамках госпрограммы направят 4,8 миллиона рублей. Объем софинансирования из местного бюджета составит 720,4 тысячи рублей. Картинная галерея входит в состав Дворца культуры «Юность». Сегодня это выставочный центр, где реализуются различные просветительские проекты. Ежегодно в картинной галерее проходит более двухсот мероприятий, которые посещают жители и гости города Саянска. Губернатор поручил министерству культуры включить учреждение в программу празднования 100-летия режиссера Леонида Гайдая.

На капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса Саянска в 2023 году в рамках госпрограммы и нацпроекта направят 6,5 миллиона рублей, объем софинансирования из местного бюджета составит 242,4 тысячи рублей. Для проведения работ в полном объеме необходимо дополнительно 8,3 миллиона рублей.

Музейно-выставочный комплекс размещается на двух этажах нежилого дома 1984 года постройки. Капитальный ремонт не производился с начала эксплуатации здания.

Игорю Кобзеву провели экскурсию по экспозиции «Победа в сердцах поколений», посвященной событиям Великой Отечественной войне. Выставка была создана в 2022 году в рамках совместного проекта музея истории города и Саянского благотворительного фонда. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Глава региона предложил создать в музее экспозицию, посвященную участникам специальной военной операции.