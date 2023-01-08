. В Германии заявили о выходе рынка газа на ценовое плато
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В Германии заявили о выходе рынка газа на ценовое плато

В Германии заявили о выходе рынка газа на ценовое платоФедеральное сетевое агентство ФРГ: рынок газа вышел на определенное ценовое платоСюжетЦены на газ в Европе:

В настоящее время рынок газа вышел на определенное ценовое плато, но риски стремительного повышения стоимости данного энергоносителя пока сохраняются. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью Bild am Sonntag.

«Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года», — заявил он. При этом, как рассказал Мюллер, все еще сохраняются три серьезных фактора риска — зима в 2024-м может быть холоднее нынешней, Китай может начать больше потреблять газа, а также безопасность всей газовой инфраструктуры. Мюллер отдельно напомнил про инциденты на «Северных потоках», говоря о безопасности системы в целом.

Ранее глава Федерального сетевого агентства заявил, что нынешняя зима с точки зрения газоснабжения Германии спасена. Мюллер посчитал, что этой зимой вряд ли «что-то пойдет не так», даже «при всех рисках неопределенности». Кроме того, отмечалось, что в ФРГ все более оптимистичны. «ПХГ заполнены более чем на 90 процентов — достойная внимания отметка», — заявил он.

На фоне теплой погоды в Европе цены на газ снижаются. В ЕС сейчас климатические показатели выше средних, что приводит к снижению отбора газа из хранилищ, также возрастает объем закачки энергоносителя. При этом российский «Газпром» заявлял, что даже близкие к максимальным запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) не обеспечат европейским странам надежное прохождение осени и зимы. Кроме того, в компании предрекли нагрузку на европейские ПХГ «в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка».

В Евросоюзе энергетический кризис усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. Еврокомиссия вскоре призвала европейские страны готовиться к прекращению поставок из РФ. Помимо этого, был введен в действие план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15 процентов на период до 31 марта 2023 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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