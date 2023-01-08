. В Хасавюрте пять человек пострадали в результате взрыва газа

По предварительным данным, пять человек пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в городе Хасавюрт в Дагестане. Об этом сообщил руководитель пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев.

Инцидент, за которым последовало возгорание, произошел на первом этаже пятиэтажного дома по адресу улица Датуева, 35.

«Предварительно, пострадали пять человек, трое из них получили амбулаторную помощь. Двое госпитализированы, врачи им оказывают всю необходимую помощь. Ситуация находится на контроле у главы города», — приводит слова чиновника ТАСС.

В свою очередь в ГУ МЧС по республике заявили, что, по имеющейся информации, взрыв произошел в пристроенном помещении ателье. «Разрушены три стены первого этажа и выбиты стекла окон», — отметили представители ведомства.

Тем временем в официальном Telegram-канале прокуратуры Дагестана сообщается, что местная прокуратура организовала проверку в связи с хлопком газовоздушной смеси. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Как ранее писала «Парламентская газета», 20 декабря на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород около деревни Ямбахтино Вурнарского района из-за утечки топлива произошел пожар. В результате происшествия погибли три человека, еще один пострадал. Позднее по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.