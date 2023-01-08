. В Японии создали устройство, передающее запахи из кино и видеоигр

Японский стартап Aromajoin показал на выставке CES 2023 устройство Aroma Shooter Wearable, позволяющее вживую ощутить запахи из фильмов, аниме, сериалов и видеоигр. Об этом пишет специализированное издание PC Gamer.

Девайс выполнен в форме дугообразного ошейника, края которого располагаются прямо под лицом пользователя. Для смешивания запахов Aroma Shooter Wearable задействует не газы или жидкости, а картриджи с "твердотельными" ароматизаторами. Так, новое изобретение будет всасывать воздух, пропускать его через картриджи и "выстреливать" аромат прямо в лицо надевшему.

По заверениям разработчиков, картриджи передают запахи достаточно точно и долго, а также позволяют изобретению переключаться между ароматами за долю секунды. Aroma Shooter Wearable, заявили в стартапе, может выдать более 100 видов запаха.

На самой выставке компания Aromajoin анонсировала Aroma Shooter Wearable, приведя в пример видео с "грудастыми девушками из аниме".

"Я действительно не знаю, какие запахи ассоциируются с грудастыми девушками из аниме, но, если бы мне пришлось угадывать, я бы выбрал сочетание сирени, ванили и стыда", – отметили в PC Gamer.

В декабре были представлены лучшие видеоигры 2022 года. Основную и несколько второстепенных наград получила игра Elden Ring. Лучшей в пяти номинациях также была признана God of War Ragnarök.