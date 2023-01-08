. В Японии создали устройство, передающее запахи из кино и видеоигр
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Японии создали устройство, передающее запахи из кино и видеоигр

В Японии создали устройство, передающее запахи из кино и видеоигр

Японский стартап Aromajoin показал на выставке CES 2023 устройство Aroma Shooter Wearable, позволяющее вживую ощутить запахи из фильмов, аниме, сериалов и видеоигр. Об этом пишет специализированное издание PC Gamer.

Девайс выполнен в форме дугообразного ошейника, края которого располагаются прямо под лицом пользователя. Для смешивания запахов Aroma Shooter Wearable задействует не газы или жидкости, а картриджи с "твердотельными" ароматизаторами. Так, новое изобретение будет всасывать воздух, пропускать его через картриджи и "выстреливать" аромат прямо в лицо надевшему.


По заверениям разработчиков, картриджи передают запахи достаточно точно и долго, а также позволяют изобретению переключаться между ароматами за долю секунды. Aroma Shooter Wearable, заявили в стартапе, может выдать более 100 видов запаха.

На самой выставке компания Aromajoin анонсировала Aroma Shooter Wearable, приведя в пример видео с "грудастыми девушками из аниме".

"Я действительно не знаю, какие запахи ассоциируются с грудастыми девушками из аниме, но, если бы мне пришлось угадывать, я бы выбрал сочетание сирени, ванили и стыда", – отметили в PC Gamer.

В декабре были представлены лучшие видеоигры 2022 года. Основную и несколько второстепенных наград получила игра Elden Ring. Лучшей в пяти номинациях также была признана God of War Ragnarök.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Названы три причины преимущества России перед НАТО на Украине
Названы три причины преимущества России перед НАТО на Украине
При взрыве газа в жилом доме в Дагестане пострадал ребенок
При взрыве газа в жилом доме в Дагестане пострадал ребенок
Twitter продолжила увольнения сотрудников
Twitter продолжила увольнения сотрудников
В Японии создали устройство, передающее запахи из кино и видеоигр
В Японии создали устройство, передающее запахи из кино и видеоигр
Валя Карнавал рассказала об отношениях с Даней Милохиным
Валя Карнавал рассказала об отношениях с Даней Милохиным
Иосиф Пригожин высказался о трусливых сволочах
Иосиф Пригожин высказался о трусливых сволочах
Знаки зодиака, которые совсем не воспринимают слово отдых
Знаки зодиака, которые совсем не воспринимают слово отдых
Эпидемиолог рассказал о десятках штаммов коронавируса в России
Эпидемиолог рассказал о десятках штаммов коронавируса в России
Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Какие вещи нужны для полного домашнего уюта разным знакам зодиака
Какие вещи нужны для полного домашнего уюта разным знакам зодиака
Из классической "Буханки" сделают электромобиль
Из классической "Буханки" сделают электромобиль
Несколько полезных опций и настроек на Xbox, про которые вы могли не знать
Несколько полезных опций и настроек на Xbox, про которые вы могли не

Топ на сегодня

Стало известно о сокращении годовой инфляции в зоне евро
Стало известно о сокращении годовой инфляции в зоне евро
Яна Поплавская рассказала о состоянии Никиты Михалкова
Яна Поплавская рассказала о состоянии Никиты Михалкова
Описана роль турецкого хаба в снабжении Европы газом
Описана роль турецкого хаба в снабжении Европы газом
Ксения Собчак похоронила Никиту Михалкова
Ксения Собчак похоронила Никиту Михалкова
Мятежный основатель китайского Alibaba потеряет контроль над Ant Group
Мятежный основатель китайского Alibaba потеряет контроль над Ant Group

Еще по теме

Кофе Lavazza Crema e Aroma Espresso в зернах
Microsoft запатентовала «одежду» для людей с болезнью Паркинсона
«Запахи — невидимая красота Петербурга»: В городе откроется необычная галерея
Компания Japan Display создала устройство для управления настроением