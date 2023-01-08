. В Южном Судане задержали журналистов за видео с обмочившимся президентом

В Южном Судане задержали шестерых журналистов за видео с обмочившимся президентом

Шесть журналистов в Южном Судане были задержаны из-за видео, на котором президент Сальва Киир обмочился при звуках национального гимна. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о снятых в декабре кадрах. Тогда во время торжественного мероприятия у 71-летнего президента стала мокрой штанина во время выступления духового оркестра на открытии автодороги.

Президент союза журналистов Южного Судана Патрик Ойет уточнил, что под стражу взяты операторы, видеоредактор, журналист и работники студийной диспетчерской. Их подозревают в том, что они знают, откуда началось распространяться видео, никогда не показывавшееся в эфире, но ставшее вирусным в соцсетях.

Представитель Комитета защиты журналистов в странах Африки южнее Сахары Мутоки Мумо указал, что нынешнее задержание журналистов — лишь один из случаев, когда сотрудники службы безопасности устраивают произвол всякий раз, когда официальные лица считают освещение того или иного события неблагоприятным.