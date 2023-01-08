. В Крыму предположили смещение границ СВО на запад в будущем

Глава парламента Крыма Константинов заявил, что границы СВО могут быть смещены западнее

В будущем граница проведения СВО может сместиться намного западнее, если российские власти увидят в этом необходимость в рамках защиты русских на Украине. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально», — предположил парламентарий.

Константинов подчеркнул, что решение о смещении границ СВО будет зависеть от наличия твердых гарантий отсутствия угроз для населения России. «Вот как далеко на запад для достижения этих целей понадобится отодвинуть границы России, настолько они и должны быть отодвинуты», — резюмировал он.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что попытки предотвратить поражение Украины в ходе конфликта с Россией могут стать причиной еще большей эскалации. По мнению Рикардса, президент США Джо Байден «не отступит перед Россией из-за опасности нового стратегического поражения США, которые до сих пор помнят фиаско в Афганистане». Он отметил, что Москва уже сменила тактику действий на Украине и планомерно выводит из строя энергетическую инфраструктуру Киева.