Минобороны заявило о подготовке Украиной антироссийской провокации в Харьковской областиСюжетМинобороны:

Специальные службы Украины подготовили новую масштабную антироссийскую провокацию для дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ в Харьковской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале Министерства обороны.

По данным ведомства, украинская сторона планирует обвинить российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений. Для этого спецслужбы вскрыли могилы на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное, где были захоронены умершие от естественных причин местные жители.

«После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы" на окраинах указанных поселений для создания фальшивой "доказательной базы" якобы "пыток" и "расстрелов" мирного населения российскими военнослужащими», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее в декабре бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией. Политик уточнил, что прорыв границы на территорию Белоруссии может произойти в районе Волынской области. Кива отметил, что провокации будут осуществлены малыми группами, состоящими из украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

