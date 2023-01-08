. В Минобороны заявили о подготовке спецслужбами Украины антироссийской провокации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Минобороны заявили о подготовке спецслужбами Украины антироссийской провокации

В Минобороны заявили о подготовке спецслужбами Украины антироссийской провокации

В Минобороны заявили о подготовке спецслужбами Украины антироссийской провокацииМинобороны заявило о подготовке Украиной антироссийской провокации в Харьковской областиСюжетМинобороны:

Специальные службы Украины подготовили новую масштабную антироссийскую провокацию для дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ в Харьковской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале Министерства обороны.

По данным ведомства, украинская сторона планирует обвинить российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений. Для этого спецслужбы вскрыли могилы на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное, где были захоронены умершие от естественных причин местные жители.

«После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы" на окраинах указанных поселений для создания фальшивой "доказательной базы" якобы "пыток" и "расстрелов" мирного населения российскими военнослужащими», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее в декабре бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией. Политик уточнил, что прорыв границы на территорию Белоруссии может произойти в районе Волынской области. Кива отметил, что провокации будут осуществлены малыми группами, состоящими из украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Минобороны заявили о подготовке спецслужбами Украины антироссийской провокации
В Минобороны заявили о подготовке спецслужбами Украины антироссийской
Валерий Леонтьев после тяжелой операции на ногах распродает недвижимость в США
Валерий Леонтьев после тяжелой операции на ногах распродает
Финляндия отказалась размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО
Финляндия отказалась размещать у себя ядерное оружие после вступления
В ТОП-10 Steam на этой неделе (2-8 января) оказалась Hogwarts Legacy, за месяц до релиза
В ТОП-10 Steam на этой неделе (2-8 января) оказалась Hogwarts Legacy,
Американский журналист высмеял очередную просьбу Зеленского
Американский журналист высмеял очередную просьбу Зеленского
Эти 13 игр могут удалить из Game Pass в феврале 2023 года — лучше поспешить с их прохождением
Эти 13 игр могут удалить из Game Pass в феврале 2023 года — лучше
Иван Ургант - символ пятой колонны
Иван Ургант - символ пятой колонны
Мария Шукшина жестко прошлась по Алле Пугачевой
Мария Шукшина жестко прошлась по Алле Пугачевой
Татьяна Брухунова рассказала о будущей судьбе своего сына
Татьяна Брухунова рассказала о будущей судьбе своего сына
Валерий Гаркалин любил приложиться к бутылке
Валерий Гаркалин любил приложиться к бутылке
Стас Садальский раскрыл причину пропажи Татьяны Кравченко
Стас Садальский раскрыл причину пропажи Татьяны Кравченко
Трех знаков восточного гороскопа в 2023 году ожидает успех
Трех знаков восточного гороскопа в 2023 году ожидает успех

Топ на сегодня

Венгрия заявила о намерении стать региональной державой
Венгрия заявила о намерении стать региональной державой
Twitter продолжила увольнения сотрудников
Twitter продолжила увольнения сотрудников
Валя Карнавал рассказала об отношениях с Даней Милохиным
Валя Карнавал рассказала об отношениях с Даней Милохиным
Летящий в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги
Летящий в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги
Анна Хилькевич, не смотря, на смертельную опасность не поехала в больницу
Анна Хилькевич, не смотря, на смертельную опасность не поехала в

Еще по теме

В Минобороны РФ узнали о готовящейся провокации в адрес офицеров СЦКК
Минобороны сообщило о подготовке Киевом смертельной провокации на Украине
Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с хлором в ДНР
Минобороны Украины опровергло принадлежность «крымских диверсантов» к разведке