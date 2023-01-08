. В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции по вступлению страны в НАТО

Премьер Швеции Кристерссон назвал невыполнимыми условия Турции по вступлению страны в НАТОСюжетРоссия и НАТО:

Условия, которые выдвигают власти Турции по вступлению Швеции в НАТО, невозможно выполнить, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. Его слова, произнесенные на конференции «Народ и оборона» в воскресенье, 8 января, приводит Reuters.

«Турция одновременно подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но при этом говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим им дать», — объяснил свое видение ситуации политик. При этом он уверен, что Анкара все же одобрит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, хотя страна и не сможет выполнить все условия, но лишь потому, что они невыполнимы.

Ранее 8 января стало известно, что Финляндия отказалась вступать в НАТО раньше Швеции и будет ждать, когда стране одобрят заявку на присоединение к блоку. Министр иностранных дел республики Пекка Хаависто заявил, что Стокгольм и Хельсинки завершат процесс присоединения к альянсу вместе.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. Однако пока только 28 из 30 стран-членов согласились на это, ответа ожидают от Турции и Венгрии. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг считает, что в 2023 году обе страны вступят в НАТО.

Турция отказывает Швеции и Финляндии в ратификации договора, обвиняя их в пособничестве террористам. В июне обе страны подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Анкарой в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.